香港政府正著手研究如何處理一手私人住宅空置情況--官員

香港運輸及房屋局局長陳帆周三表示，留意到近年已落成但未售出的一手私人住宅單位數目有上升趨勢，政府並正著手研究如何處理。至於會否重推措施，要求發展商在樓盤獲批出預售樓花同意書後的某個期限內推出單位發售，政府則仍須小心考慮。

陳帆以書面回覆立法會議員的提問時指出，面對目前房屋供求失衡的情況，政府一直致力透過多管齊下的措施增加土地和房屋供應，並密切留意私人住宅物業市場的發展和一手私人住宅單位的供應量。

他提到，政府曾在1997年3月宣布，地政總署在批出預售樓花同意書時會加入新條款，訂明同意書有效期為六個月，發展商須於限期內把同意書涵蓋的所有住宅單位推出發售。如發展商未能在限期前售出所有單位，須向地政總署申請延長同意書的有效期。其後亞洲金融風暴爆發後，香港住宅樓價急跌，政府遂在1998年5月撤銷有關措施。

「至於是否可以重推上述措施，政府須小心考慮各項建議是否合理、可行和有效，然後才作出決定。」陳帆說。

行政長官林鄭月娥本月初曾表示，政府正研究向一手住宅單位征收空置稅，並會在全面評估相關理據、可行性和公眾反應後，再作決定。

截至今年3月末，香港已落成但仍未售出的一手私人住宅單位為9,000個，與去年末的水平持平。(完)

來源：路透香港5月23日

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