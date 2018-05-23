中國生物製藥(01177-HK)抗乙肝病毒藥物獲通過一緻性評價

中國生物製藥(01177-HK)公布，附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司的抗乙肝病毒藥物「恩替卡韋分散片」(商品名稱“潤眾®”)經中國國家食品藥品監督管理總局批準通過仿製藥質量和療效一緻性評價。

恩替卡韋是一種用於治療乙肝病毒感染的新一代鳥嘌呤核苷類似物口服藥，主要用於治療成人伴有病毒復製活躍和血清轉氨酶持續增高，或肝組織學為活動性病變的慢性乙型肝炎；也適用於治療2歲至18歲以下慢性乙型肝炎病毒感染代償性肝病的核苷初治兒童患者。該藥是抗乙肝病毒的一線用藥。

自2010年上市以來，潤眾®以其較高的性價比已累計讓兩百餘萬的慢乙肝患者獲益，得到臨床醫生及患者的認可，在恩替卡韋類仿製藥中市場份額遙遙領先。截至2017年12月31日止年度，潤眾®銷售收入超過人民幣31億元。在2017年由中國醫學科學院、中國中醫科學院、中國藥促會和人民網聯合主辦的「第二屆中國醫藥創新品牌系列評選活動」中被評為「最具臨床替代價值仿製藥」。

公告稱，潤眾®通過一緻性評價，不僅是對其品質及療效的進一步認可，還將使其在藥品招標、醫保支付層面獲得支持，加速優質仿製藥替代原研藥進程，提高乙肝患者的用藥可及性。

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