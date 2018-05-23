【港股解碼】轉型進行時，協鑫新能源穩中求進或贏爆發新時期

5月19日的深圳已是炎炎夏日，但仍然擋不住投資者對於2018雪球港股高峰論壇的熱情。在該論壇上，協鑫新能源執行董事兼CFO湯雲斯帶來了對於光伏行業、對於協鑫新能源(00451-HK)以及對於未來前景的演講。光伏行業未來發展會是什麼樣的？協鑫又將如何佈局呢？

成績不俗，轉型在即

國家可再生能源中心於2017年發布《中國可再生能源展望2017》，建議將「十三五」的光伏裝機容量提升至200吉瓦，國內光伏市場發展空間充裕。對應著巨大的市場，在國家支持下，光伏行業發展迅猛，中國成為全球第一光伏應用市場，也催生著協鑫新能源的崛起。

作為光伏行業中的老大哥，協鑫集團這個名字可謂無人不知無人不曉。目前，其三個上市平台涵蓋光伏全產業鏈：保利協鑫對應行業上游，供應多晶矽及矽片；協鑫集成對應中游，提供組件、電池片及系統集成等業務；協鑫新能源是光伏電站投資運營商，主要提供大型電站營運等下游業務。全產業鏈的好處自不用說，成本控制方面的優勢不言而喻。而有強大的母企作為支撐，近年來協鑫新能源的成績亦是不俗。

扭虧為盈，協鑫新能源僅用了兩年。 2017年全年，集團持續經營業務（光伏能源業務）實現收入39.42億元(人民幣，下同)，同比增加75.51%；公司擁有人應占淨利潤8.41億元，同比增加545.34%。

值得注意的是，相較於前兩年資產的快速擴張，2017年度協鑫新能源的總資產增長幅度有明顯的放緩，這得益於協鑫新能源向輕資產的轉型。湯雲斯在演講中指，光伏行業爆炸性增長的時間節點將至，協鑫新能源目前有五大轉型升級，最主要是資產經營向資本經營和服務輸出轉型。因為前期需要投入很多資金來建（電站），一直以來絕大部分的資產都是自己擁有，已經上到另外一個台階，是世界第二大。公司現下將採取資本經營和服務輸出模式，跟很多戰略投資者來合作，一起來開發電站，這樣能有助於循環資本金，而且還可以收取穩定的運維服務費用開拓來源。另外，協鑫新能源不單只是國內龍頭企業，在美國、日本也已經有了光伏電站項目，且也積極去海外發展邁向國際化，目標是成為一個國際公司。此外，協鑫也會跟一些大型企業做分佈式合作，在光伏扶貧、光伏領跑者等等的不同類型的電站領域和外部合作方，提升戰略合作的層級。長久來看，轉型是勢在必行，多元化的收入渠道也會一定程度上降低協鑫新能源負債較高以及組件成本較高的風險，為持續增長的盈利能力創造條件。

高速發展，共享明天

於2017年，協鑫新能源的光伏總裝機量約5990兆瓦，較去年同期大幅攀升約70%，持續位居全球第二。於中國的光伏電站數目從2016年的87個增加至157個，遍布中國26個省份，於美國及日本共擁有5個約92兆瓦光伏電站項目。集團的並網容量由去年同期約3138兆瓦大幅增加約75%至約5503兆瓦，總電力銷售由去年同期約27.9億千瓦時大幅增加約92%至約53.47億千瓦時。

即便是協鑫新能源這個體量的光伏電站龍頭企業，也仍並未達到完全靠電費收取盈利的程度，還需要靠政府進行補貼。這些補貼是源自於向企業用電單位收取的再生能源基金，現今仍然存在拖欠問題。而近來，政府針對拖欠問題出台了政策徵求意見稿，積累拖欠的補貼有望得到解決。不過隨著國家對光伏產業扶持力度的加大，光伏發電行業市場競爭力有望得到顯著提升，成本的控制也會使光伏企業的利潤提高，未來將有望擺脫對政府補貼的依賴。

公司在不同的層面，從上市公司、國內控股公司、項目三個層面來引進戰略投資者，包括正在跟一家大型的經營機構談的合作。由資產經營向資本經營和服務輸出轉型對公司來說是第二個發展階段所追求的，所以在去年已經跟不同的行業合作，包括開發建設200兆瓦的光伏發電站項目並於並網後轉讓。

湯雲斯透露，從15年到17年，協鑫新能源的造價已經大幅度降低近三成，這也是協鑫注重自己開發的結果，也正因為有自己的開發團隊每年都去找項目，這是公司的優勢之一。另外一個比較關注的運維成本，因為協鑫有規模效應，所以現在已經有5個區域運維中心，今年會再增加三個，區域運維中心是覆蓋兩百公里以內，超過6個電站的，大幅度降低成本，15年到17年已經把電站建成後的日常運維成本降低了近30%，成本控制的進步也是利潤的進步。

2018年，協鑫新能源的目標是降負債，穩增長，將重點推進光伏扶貧、領跑者基地；積極推進分佈式交易試點；進一步加大海外市場開發力度。同時，協鑫新能源高度重視資本運作，調整業務及經營結構，擴大戰略合作，加快搭建表外基金平台，繼續走輕資產、降負債的道路，保障穩定增長率和現金流。

作者：朱亦丹

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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