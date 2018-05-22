台股盤後－電子三雄殺尾被動超強 下跌27點萬一得而復失

台股今 (22) 日面臨萬一整數關卡，早盤電子三雄齊揚，加上被動元件也強力吸金，指數順利越過 11000 點，不過獲利了結賣壓湧現，電子三雄翻黑，矽晶圓族群也拉回，終場下跌 27.47 點，以 10938.73 點作收，11000 點得而復失，成交值 1339.54 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高走低，指數終場下跌 0.49 點，以 152.63 點作收，成交值 411.05 億元。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中以玻陶類股跌幅最重，達 1.5%，塑膠、水泥、電器電纜等跌幅也超過 1%，其他電子、貿易百貨、造紙、電機機械、觀光、資訊服務、紡纖、生醫、油電燃氣、化學生醫、光電、化學、鋼鐵、其他類、建材營造、金融、半導體、通信網路等也均收黑。

至於上漲類股則有橡膠、電子零組件、電腦設備、航運、汽車、電子通路、食品等。

電子三雄昨天才成為指數撐盤重點，今天卻變成壓低指數的拖油瓶，其中股王大立光開盤不久就翻黑，4000 元大關宣告失守；鴻海也跌破 85 元大關，台積電雖然相對抗跌，但是尾盤也拉回到平盤。

至於被動元件今天雖然股后國巨暫停交易，不過族群依然是台股最吸金的一群，包括華新科、奇力新、日電貿盤中均創下歷史新高，尾盤包括鈺邦、光頡、華陰科及華容等則以漲停作收。

二線光學則由玉晶光領軍，佳凌、先進光、聯一光、光燿科、揚明光等也均收洪。

矽晶圓族群則見到賣盤摜壓，環球晶中場出現急殺，股價摜破 10 日線，三晶的中美晶、合晶及佳晶也同步走跌。

分析師王信傑表示，台股今天面對 11000 點整數關卡，確實有些近關情怯，加上電子三雄表現不如預期，雖然被動元件持續吸金，但是外界也在關注國巨下午重訊說明，預料指數要順利站回萬一，還是需要經過一段時間來化解上檔賣壓。