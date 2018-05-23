中國大砍汽車關稅 哪國車企是最大贏家？

在中國擴大對外開放、降低汽車關稅的變革中，德國車企可能比美企更為受益。

5 月 22 日，國務院公告稱，自 2018 年 7 月 1 日起，將稅率分別為 25%、20% 的汽車整車關稅降至 15%，稅率分別為 8%、10%、15%、20%、25% 的汽車零部件關稅降至 6%。

這對海外汽車廠商對華出口汽車是重大利多，海外車企在華銷售的溢價有望降低，進一步擴大潛在市場。

德系車企和日系車企，有可能是關稅下調的最大贏家，受益程度要顯著大於美國車企。

在此前相對更高的關稅下，通用等美國車企更多地選擇與中國內資車企合作生產。而相當一部分德系車企沒有中資車企夥伴，或是在華生產規模有限，在華日系車的進口規模也相當大。

中國汽車流通協會的數據顯示，按數量計，2017 年，日系車和德系車在中國的進口汽車市場中占據了絕對領先，美系車的進口量相比之下極其有限。

按金額計，中國進口的汽車整車主要來自美國、德國和日本，占比分別約為 26%、25% 和 18%；汽車零部件的進口主要來自德國和日本，合計占比超過 50%。

保時捷和雷克薩斯都沒有中國的生產基地，而路虎大部分在華銷售的汽車，也產自該公司在英國的工廠。

隔夜市場寶馬收漲 2.6%，奔馳母公司戴姆勒、保時捷漲 1.5%。

以此來看，新能源汽車的領跑者、美國車企特斯拉，仍然有望大大受益。特斯拉在華的銷售完全依賴進口的汽車，去年，特斯拉在華銷量規模超過 20 億美元。

不過，特斯拉一直在爭取「中國製造」，特斯拉（上海）有限公司已經在 2018 年 5 月 10 日正式成立，但目前公司業務仍未包括整車製造。考慮到特斯拉在美國的產量尚無法滿足其國內需求，也有分析觀點認為，特斯拉亟需開啟在華生產，因此受益於關稅下調的幅度也有限。

福特受益於關稅下調的程度也有限。福特計劃在 2019 年起，將旗下 5 款福特和林肯品牌車型轉到中國生產。