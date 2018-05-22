歐洲汽車板塊大漲1% 創近4個月新高

台北時間 5 月 22 日周二，彭博社獨家報導流出，稱中國或將汽車進口關稅稅率從 25% 下調至 15%。歐洲 STOXX 汽車股指數盤初遂漲 0.9%。

中國財政部午後發布公告稱，

自 2018 年 7 月 1 日起，降低汽車整車及零部件進口關稅。將汽車整車稅率為 25% 的 135 個稅號和稅率為 20% 的 4 個稅號的稅率降至 15%，將汽車零部件稅率分別為 8%、10%、15%、20%、25% 的共 79 個稅號的稅率降至 6%。

消息公布後，歐洲汽車板塊漲幅擴大至 1%，創近 4 個月新高，領漲歐股，其中寶馬漲 1.5%，戴姆勒漲 1%，福斯漲 0.7%。

中國大手筆下調汽車進口關稅，全球各大汽車廠商紛紛表態。

保時捷稱已開始評估中國汽車關稅新政，將宣布調價措施。寶馬也稱，對中國下調汽車進口關稅的公告表示歡迎，在進行價格評估後將作出積極回應。

大眾汽車同樣對中國市場的進一步開放表示歡迎，稱將評估進口車關稅下調對中國市場的影響並採取相應行動。另據共同社，豐田也將下調出口至中國的汽車價格。

據中國經濟網援引中國汽車流通協會發布的數據顯示，2017 年全年，中國汽車累計進口 121.6 萬輛，年增率增長 16.8%。

寶馬、豐田、保時捷均在去年進口車數量前十的榜單中占有一席之地。值得注意的是，2017 年進口車前十品牌中僅奧迪出現下滑，其他品牌均實現增長。其中，林肯和大眾增速較高，增幅均超過 70%。

（圖源：中國經濟網）