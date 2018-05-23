攜程第一季度淨利潤11億元 同比增20倍

北京時間5月23日早間消息，攜程網(Nasdaq：CTRP)今天發布了截至2018年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。財報顯示，攜程網第一季度淨營收為人民幣67億元(約合11億美元)，與去年同期相比增長11%，與上一季度相比增長9%;歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣11億元(約合1.70億美元)，相比之下去年同期歸屬於股東的淨利潤為人民幣5200萬元，上一季度歸屬於股東的淨利潤為人民幣3.50億元，同比增幅達20倍。攜程網從2018年1月1日起採用了新的會計標準。
據雅虎財經網站匯總的數據顯示，13位分析師平均預計，按照美國通用會計準則計算，攜程網第一季度每股收益為0.16美元。財報顯示，攜程網第一季度經稀釋每存託憑證盈利為人民幣1.81元(約合0.29美元)，超出預期。
另外，11位分析師平均預期，攜程網第一季度營收為10.5億美元。財報顯示，攜程網第一季度淨營收為人民幣67億元(約合11億美元)，超出預期。
來源：新浪科技
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