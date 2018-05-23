【永豐期貨】台指選擇權盤前－11000點得而復失 台股翻黑下跌27點



◆期貨走勢

台指期週二下跌 43 點至 10920 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 18.73 點，電子期轉為逆價差 - 1.02 點，金融期逆價差縮至 - 3.3 點。現貨部分，三大法人賣超 17.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2272 口至 13533 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3854 口至 37998 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3537 口至 14813 口。

受中美貿易談判有所進展激勵，週一美股全面上漲，道瓊指數更收上 25000 點，激勵週二台股跳高開出，早盤加權指數順勢突破 11000 點，台積電盤中大漲 4.5 元漲幅逼近 2%，為早盤率領指數上攻的火車頭，雖然股后國巨暫停交易，但被動元件族群仍表現非常亮眼，華新科、日電貿、奇力新都大漲創新高，不過隨後權值股追價買盤後繼無力，加上台塑、台泥等傳產集團股賣壓出籠，午盤過後指數反轉走跌滑落平盤之下，終場加權指數下跌 27.47 點或 0.25%，收在 10938.73 點，成交量能 1343.91 億，較前一日增加 68.7 億。技術面觀察，週二開高走低以黑 K 帶上影線作收，目前所有均線彎頭向上，MACD 持續呈現偏多走向，但是上方鄰近 11000 點附近的高檔整理區間使上檔壓力稍重，近期行情恐將持續在季線與前波高點呈區間震盪格局。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 降至 1.3，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.92% 降至 10.68%，賣權平均隱含波動率由 13.63% 升至 13.79%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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