特斯拉宣布價格調整：中國大陸未交付車將按新關稅下車價交付

國務院關稅稅則委員會周二正式對外發布了關於降低汽車整車及零部件進口關稅的公告。有分析稱在華銷售的進口車銷售價格或將降低 8% 左右。

周二晚間，特斯拉中文微信公眾號官方宣布：

得益於汽車整車進口關稅降低的政策，目前 Tesla 已經調整了 Model S 和 Model X 中國大陸在售車型的價格，並已經傳達到全中國所有銷售網點，欲在近期購車的客戶請前往各地門店，或致電 4009190707 諮詢。

專注於客戶的利益並使其最大化，始終是 Tesla 的目標。因此，我們決定：所有未交付車輛，將會按照新關稅下的車價交付，無論車輛何時清關；同時，少量准現車同時享受調整後的價格，可儘快提車，您無需等待至 7 月 1 日。

在剛剛進入中國時，Tesla『公平對待中國消費者』的定價策略曾經引起眾人關注，關稅下調後，定價策略依然透明。Tesla 看重公平，透明，以正確的方式對待每一個客戶；同時，Tesla 看重推動中國的電動汽車事業發展，加速世界向可持續能源的轉變。

此前據網易財經，為了回應關稅降低，知名電動車品牌特斯拉已「火速」啟動了降價策略。從特斯拉門店獲得的一份調價文件顯示，自今年 7 月 1 日起，特斯拉在華銷售車型將全面降價，幅度從 4 萬元到 9 萬元不等。其中，特斯拉 MXP100D 的降價幅度超過 9 萬元。

但當時有內部人士指出，「目前特斯拉是全部進口，降價的車輛要以該車輛到達中國進關的時間為準，並不是說 7 月 1 日中國車主買到的車都可以降價」。

周二美股開盤一個小時，特斯拉高開低走，股價跌近 3%。