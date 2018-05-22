中國全通(00633-HK)主席114萬股被斬售

中國全通(00633-HK)公布，公司董事已注意到，於5月21日，公司股份的價格下跌及成交量上升。公司獲公司執行董事兼主席陳元明告知，由陳先生全資擁有的公司Creative Sector Limited所持有的114萬股股份(存放於證券交易賬戶，設有保證金信貸)，佔公司已發行股本總額約0.057%，由於Creative Sector Limited的股票經紀鑒於公司股價於5月21日劇跌，乃於同日內進行強制出售。緊接強制出售完成後及於本公告日期，陳先生及Creative Sector Limited於公司的百分比權益已分別減至佔公司已發行股本總額約30.76%及30.71%。

中國全通昨平開1.74元後，即出現「洗倉式」下跌，午後跌勢加劇，低見0.7元，以0.72元收市，58.621%，創歷史低位，成交1.09億股。

此外，公司正與第三方就可能收購一間公司的股權方面進行磋商，根據上市規則第14章，可能收購倘落實，可能構成公司之須予公佈交易。公司將根據上市規則適時作出有關可能收購事項之進一步公告。

經作出在相關情況下有關公司之合理查詢後，董事會確認，除上文所披露者外，概不知悉導致有關價格及成交量波動之任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場之資料，又或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

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