璋利國際(01693-HK)中期少賺58% 未來半年工程訂單增加

璋利國際(01693-HK)公布，截至2018年3月31日止中期盈利1355.18萬元(林吉特.下同)，按年下跌58.43%，每股盈利0.75分，不派中期息。收益3.12億元，按年下跌13.15%。

毛利由2017上半年的6590萬林吉特降至2018上半年的4480萬林吉特，而毛利率由2017上半年的18.4%跌至2018上半年的14.4%。毛利下跌主要由於大多數手頭項目仍處初始階段；及有待已完成工程的最後賬目及工程索償。毛利率同時下跌，主要是仍在進行的項目所需的鋼鐵產品的物料成本上漲；及部份新獲授合約處創始階段。

儘管璋利國際於2018上半年的表現略為下跌，但仍前景可期。由於璋利國際工程訂單的強勁增勢及其未完成價值的高企，公司有信心，璋利國際前景會十分明朗。加之新斬獲的建設及發展30兆瓦LSSPV電站的特許經營權項目，璋利國際的表現預期於未來24至36個月有所改善。

展望未來，璋利國際將優化生產力，並於未來六個月相應增加工程訂單，就馬來西亞的企業、(住宅及商業)房地產及工業項目、政府相關項目、配套基礎設施項目進行投標，並把握東南亞其他地區的機遇。與此同時，璋利國際將通過戰略性合作夥伴尋找潛在機遇，擴大投資組合，使其足跡遍及整個地區，從而在不久將來增加市場份額。

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