雅居樂集團(03383-HK)訂特定履行契諾的信貸協議

雅居樂集團(03383-HK)公布，於2018年5月21日，公司作為借款人及其若干附屬公司作為原擔保人與一間銀行作為信貸代理人及質押代理人及若干財務機構，訂立一項信貸協議。據此，公司獲授予包括兩筆金額為88.34億港元(附帶額外25億港元增額權)及2億美元的定期貸款信貸，為期48個月，年利率相等於按3.95%加上於相關日期的香港銀行同業拆息(就港元貸款而言)或於相關日期的由ICE Benchmark Administration Limited(ICE基準管理有限公司)管理的倫敦銀行同業拆息(就美元貸款而言)的總和。

根據信貸協議，倘出現相關情況，便將產生違約事件，如陳卓林、陳卓賢、陸倩芳、陳卓雄、陳卓喜及陳卓南(統稱陳氏家族)不共同(直接或間接)擁有超過50%公司全部已發行普通股本；及/或陳氏家族無權或停止有權對本公司行使管理控制權；及/或陳卓林不擔任或停止擔任公司董事會主席。

倘發生違約事件並仍持續當中，信貸代理人可取消信貸協議項下的總承諾；宣佈信貸協議及其他附屬文件項下的全部或部份該貸款，連同應計利息，以所有應計或尚欠的其他款項即時到期及須予償還；宣佈全部或部份該貸款須予償還；或行使或指示質押代理人行使其於信貸協議及其他附屬文件項下的全部或任何權利、救濟、權力或酌情權。於本公告刊發日期，陳氏家族共同擁有公司約25.248億股普通股份權益，代表公司全部已發行股本約64.46%。

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