分級基金6月底前轉型傳言不實

據中國基金報消息，昨晚(5月21日)市場有傳言稱，分級基金需要在2018年6月30日之前完成轉型工作，引發基金業市場高度關註。

今天中午，中國基金報向證監會有關部門負責人核實，該負責人錶示，2018年4月27日，中國人民銀行等單位聯合發布《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。《指導意見》規定公募産品不得進行份額分級，同時要求金融機構製定過渡期内的資産管理業務整改計劃，明確時間進度安排，併報送相關金融監督管理部門，由其認可併監督實施，在2020年底之後不得再發行或存續違反《指導意見》規定的資産管理産品。

據悉，為嚴格落實《指導意見》的相關規定，穩妥推進分級基金整改工作，中國證監會近日擬要求各基金管理人於2018年6月底前製定分級基金整改計劃，明確時間進度安排，併根據法律法規和基金合同的約定，在2020年底前完成全部分級基金的規範工作。

此外，該負責人還提醒各機構，在此過程中，各基金管理人應當認真做好風險揭示、投資者溝通協調等工作，切實保護投資者的合法權益。

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