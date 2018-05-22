百度有望下月回歸A股CDR

5月22日，《每日經濟新聞》從知情人士處獲悉，百度有望最快於今年6月份以CDR方式回歸A股證券市場。針對這一傳聞，接近百度人士向全天候科技確認了此消息。這意味著百度有可能成為首家發行CDR的試點公司。

5月22日，《每日經濟新聞》從知情人士處獲悉，百度有望最快於今年6月份以CDR(Chinese Depository Receipt，中國存托憑證)方式回歸A股證券市場。

針對這一傳聞，接近百度人士向全天候科技確認了此消息。這意味著百度有可能成為首家發行CDR的試點公司。

自360回歸A股後，中國互聯網企業回歸A股就成了一個熱門話題。

早前，消息人士就曾向網易科技透露，百度將成為6月份首批CDR試點公司之一。但全天候科技當時向百度方面求證，對方表示「不予置評」。

不過，百度在回歸A股這件事上，表現出的態度一直較為積極。3月3日，百度董事長兼CEO李彥宏在接受媒體采訪時表示，一直希望百度能夠整體在國內上市，因為主要的用戶和市場都是在中國，如果主要股東也在中國就是最理想的情況。

「任何時候政策允許百度回來的話，我們肯定是希望能夠盡早回到國內股市。」

所謂CDR，指的是在境外(包括中國香港)上市公司將部分已發行上市的股票托管在當地保管銀行，由中國境內的存托銀行發行、在境內A股市場上市、以人民幣交易結算、供國內投資者買賣的投資憑證，從而實現股票的異地買賣。

近來，監管層和交易所著力推進IPO改革、留住海外上市新經濟企業的態度十分明確。

3月6日，證監會副主席閻慶民在參加政協經濟界聯組討論後接受採訪時表示，對於海外新經濟企業回歸，CDR的方式更合適，這也是國際慣例；可以避免一些法律原則上的不適用，制度進展正在研究。

3月20日，國務院總理李克強在人民大會堂接受中外記者采訪，在回答如何看待「互聯網+」和共享經濟的發展，以及會有什麼新的舉措等提問時，他表示：

「現在我們已經要求有關部門完善境內上市的制度措施，歡迎他們回歸A股，同時要為境內的創新創業企業上市創造更加有利的、符合法律規定的條件。」

3月30日，國務院批準了證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若幹意見》(以下簡稱《意見》0，允許開展CDR試點，並鼓勵未上市的創新企業IPO。

對於試點企業的行業範圍和規模，《意見》中有具體披露：已境外上市的紅籌企業，市值不低於2000億元人民幣；尚未在境外上市的創新企業，最近一年營業收入不低於30億元人民幣，且估值不低於200億元人民幣；收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競爭中處於相對優勢地位。

3月31日，深交所發文稱，對創新企業境內發行股票或存托憑證試點工作已經進行了深入調研和充分準備；下一步將著力吸納一批創新企業登陸深交所，把深交所打造成中國新經濟的主場。

隨著政策調整，互聯網企業回歸A股的步伐也在逐步加快。除了百度以外，此前有媒體報道稱，阿裏巴巴和京東最快也將在6月回歸A股，CDR首批名單可能是兩家，也可能是四家。

本文來自全天候科技

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