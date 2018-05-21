三大法人合買32.8億元 外資拚後520行情 回頭買超台積電、鴻海

台股今 (21) 日因美中貿易戰停火，終場大漲 135.36 點，以 10966.2 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 30.86 億元，外資自營商賣超 1.37 億元，投信賣超 3.74 億元，自營商自行買超 6.37 億元，自營商避險賣超 0.65 億元，合計三大法人買超 32.84 億元。個股方面，外資有意拚後 520 行情，因此今日重新回頭加碼台積電與鴻海等權值股。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 3659 口，淨部位多單再度衝過 4 萬口大關，來到 41852 口；投信回補空單 423 口，淨部位空單來到 23406 口；自營商回補空單 939 口，淨部位空單來到 2641 口，合計三大法人加碼多單 5021 口，淨部位多單為 15805 口。

外資今天買盤還是以傳產龍頭為主，包括華新、台泥、長榮等，外資買超均超過 3000 張，台達化、中纖、長榮航、台苯、南亞、長虹等也是外資買超標的。

至於電子股部分，外資雖然有買盤出現，但是張數多低於傳產龍頭，僅宏碁、欣興、奇力新、聯強等買超相對較大，群創、台積電、大聯大、華通、微星也見到外資買盤湧入。

金融部分，外資也是買多於賣，包括金控雙雄國泰金及富邦金在內，永豐金、元大金、台新金、開發金、合庫金、兆豐金、國票金等，都見到外資買盤。

ETF 部分，外資又轉為賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 2 天賣超轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也中止連續 6 天賣超，轉為買超，而自營商更是大砍 3.3 萬張，。

外資集中市場買超第 1 名華新，買超張數 10209 張，第 2 名宏碁，買超張數 8694 張，第 3 名台泥，買超 6694 張，第 4 名欣興，買超 6309 張，第 5 名中壽，買超 6129 張，第 6 到 10 名分別為奇力新，買超 4415 張；聯強，買超 4392 張；長榮，買超 3862 張；群創，買超 3853 張；潤泰全，買超 3852 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 9890 張，第 2 名華邦電，賣超 8590 張，第 3 名合晶，賣超 5536 張，第 4 名臺企銀，賣超 4828 張，第 5 名中石化，賣超 4716 張；第 6 到 10 名為和碩，賣超 4509 張；新光金，賣超 4296 張；國喬，賣超 4038 張；寶成，賣超 3250 張，晶電，3402 張。

法人表示，外資今天買超雖有稍微擴大，但是買盤並沒有明顯回流到電子權值股，儘管台積電及鴻海外資轉為買超，但是大立光仍是持續遭到賣超，顯示外資對於 MSCI 調降權重動作還是有所顧忌，預期外資目前主要態度仍是增持具漲價題材的個股。