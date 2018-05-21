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三大法人合買32.8億元 外資拚後520行情 回頭買超台積電、鴻海

外資拼後520行情，加碼台積電、鴻海中止連續賣超 。(鉅亨網資料照)
外資拼後520行情，加碼台積電、鴻海中止連續賣超 。(鉅亨網資料照)

台股今 (21) 日因美中貿易戰停火，終場大漲 135.36 點，以 10966.2 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 30.86 億元，外資自營商賣超 1.37 億元，投信賣超 3.74 億元，自營商自行買超 6.37 億元，自營商避險賣超 0.65 億元，合計三大法人買超 32.84 億元。個股方面，外資有意拚後 520 行情，因此今日重新回頭加碼台積電與鴻海等權值股。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 3659 口，淨部位多單再度衝過 4 萬口大關，來到 41852 口；投信回補空單 423 口，淨部位空單來到 23406 口；自營商回補空單 939 口，淨部位空單來到 2641 口，合計三大法人加碼多單 5021 口，淨部位多單為 15805 口。

外資今天買盤還是以傳產龍頭為主，包括華新、台泥、長榮等，外資買超均超過 3000 張，台達化、中纖、長榮航、台苯、南亞、長虹等也是外資買超標的。

至於電子股部分，外資雖然有買盤出現，但是張數多低於傳產龍頭，僅宏碁、欣興、奇力新、聯強等買超相對較大，群創、台積電、大聯大、華通、微星也見到外資買盤湧入。

金融部分，外資也是買多於賣，包括金控雙雄國泰金及富邦金在內，永豐金、元大金、台新金、開發金、合庫金、兆豐金、國票金等，都見到外資買盤。

ETF 部分，外資又轉為賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 2 天賣超轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也中止連續 6 天賣超，轉為買超，而自營商更是大砍 3.3 萬張，。

外資集中市場買超第 1 名華新，買超張數 10209 張，第 2 名宏碁，買超張數 8694 張，第 3 名台泥，買超 6694 張，第 4 名欣興，買超 6309 張，第 5 名中壽，買超 6129 張，第 6 到 10 名分別為奇力新，買超 4415 張；聯強，買超 4392 張；長榮，買超 3862 張；群創，買超 3853 張；潤泰全，買超 3852 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 9890 張，第 2 名華邦電，賣超 8590 張，第 3 名合晶，賣超 5536 張，第 4 名臺企銀，賣超 4828 張，第 5 名中石化，賣超 4716 張；第 6 到 10 名為和碩，賣超 4509 張；新光金，賣超 4296 張；國喬，賣超 4038 張；寶成，賣超 3250 張，晶電，3402 張。

法人表示，外資今天買超雖有稍微擴大，但是買盤並沒有明顯回流到電子權值股，儘管台積電及鴻海外資轉為買超，但是大立光仍是持續遭到賣超，顯示外資對於 MSCI 調降權重動作還是有所顧忌，預期外資目前主要態度仍是增持具漲價題材的個股。

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