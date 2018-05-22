【華冠投顧】台股挑戰萬一失敗了?!接棒主流是…



◆刻意縮手

只怕『萬一』?! 台股早盤小漲 + 20 點開出，在台積電的拉高下，指數一度站上 11000 點大關；但是隨後在獲利賣盤的壓抑下，指數震盪走低，收盤下跌 - 27 點作收，收在 10938 點，成交量 1342 億。

不怕一萬、只怕『萬一』，今天雖然『挑戰萬一』失敗，但是台股多頭沒有變心。今天盤中的分析我們已經說：『指數今天挑戰 11000 點，高檔賣壓明顯放大，這是正常情況；把沒有信心籌碼洗掉後，再向上攻，大家持股抱牢就好。』特別今天終場交易量僅 1342 億，顯示高檔賣壓雖然放大；更正確來說… 應該買盤『刻意縮手』。因此保持多頭看法不變，台股直取 11200!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況武傑會適時給大家一些看法與提醒!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 鈺邦 (6449): 107 年第一季財報，累計營收 6 億 1194 萬 7000 元，毛利率 26.48%，營益率 16.24%，合併稅後盈餘 6881 萬 6000 元，年增率 494.77%，EPS0.90 元；現增股款 2.64 億元已全數收足，股款繳納憑證今上市。

操作建議：被動元件漲勢相對落後的股票，不過股性並不積極，空間恐怕有限。壓力：72 塊。

2. 華新科 (2492): 4 月合併營收新台幣 31.29 億元，月增 19%，較去年同期大增 87.4%，創歷史單月新高；日系電容供應商選擇性將產能轉移至車用電子與高容 MLCC，巿場供貨緊張。全球 MLCC 積層電容市場需求量成長態勢，可體現為公司 MLCC 的成長動能。

操作建議： 國巨的暫停交易，又給了被動元件續命的機會；維持先前的建議，逢高獲利減碼。

3. 立敦 (6175): 鋁箔供給吃緊價格漲不停，與大陸東陽光集團合資設立 - 立東電子成為受惠者，為因應市場需求，立東電子及立敦在大陸與台灣分別擴產電蝕箔及化成箔，在新產能及漲價挹注下，立敦預估，今年營收有機會逐季攀升挑戰單季新高，毛利率及本業獲利可望優於去年。

操作建議： 受惠漲價風潮的延伸，股價可望轉強再攻。短線支撐：45 塊。

4.IET-KY (4971): 第 1 季財報，每股盈餘為 1.09 元，季報表現不錯，但因 4 月合併營收僅 4885 萬元，月減 16.65%，不僅是連 4 個月營收衰退，更創下 103 年 5 月以來單月新低。

操作建議： 股價觸底轉強，短線有波段漲勢。短線壓力：100 塊。

5. 合晶 (6182): 受惠矽晶圓缺貨漲價題材，合晶自結 4 月稅後純益 1.28 億元、EPS 0.27 元，累計前 4 月稅後純益 3.7 億元，已經超越去年度 3.01 億元水準，EPS 0.78 元，獲利成長亮眼。

操作建議： 雖然漲價持續延燒，不過股價相對並不算便宜。短線支撐：56 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有: 3090 日電貿、3406 玉晶光、3624 光頡、6449 鈺邦、4943 康控 KY、2942 華新科、4939 亞電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6523 達爾膚、4806 昇華、6182 合晶、1439 中和、3016 嘉晶、3532 台勝科… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評

