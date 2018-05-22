〈陸擬解禁二胎〉不想成為下一個日本 正視勞力短缺 促陸解禁限生

據《彭博》報導，中國實施 40 年的「計劃生育」，有望最快在今年第 4 季廢除。這個政策嚴重侵犯人權，並造成這個全球第 2 大經濟體勞工短缺。專家解讀，廢除這項規定已經晚了，但總比沒有好。

《彭博》專欄作家 Daniel Moss 指出，西方國家對中國的印象，可能還停留在血汗工廠與廉價人力，但實際上，中國的勞動力正在迅速萎縮。

勞動力迅速萎縮

根據中國政府去年所做預測，到 2030 年，中國 60 歲以上人口將占約 4 分之 1，幾乎是 2010 年占 13% 的 2 倍左右。中國工作年齡人口 (working-age population) 目前還十分龐大，但規模快速萎縮中。

Moss 認為，中國經濟發展過快，如今已經無法由便宜的製造業來承擔。例如，中國在全球紡織與服裝行業的市占正在下降，薪資也在不停增長。勞工的老化及短缺，是造成這種結果的部分原因，這也說明為何中國在朝機器人及新能源汽車等領域發展，以此應對勞力減少的新經濟模式。

特別是，當中國看看鄰國日本，就可以理解到人口老化可能帶來的傷害。

不想成為下一個日本

彭博經濟學家 Michael McDonough 提出 3 張圖表，首先，中國的出生率仍然高於死亡率，而日本自 2006 年以來，死亡人數就已經超過出生人數。

中國出生率仍高於死亡率 (圖表取自彭博)

此外，如果中國政策不改變，人口統計上的「甜蜜點」，在不到 10 年內就會結束。比較起日本，日本正在反映人口「甜蜜點」結束後的困境。

中國人口甜蜜點將結束 (圖表取自彭博)

由人口組成的金字塔來看，中國人口年齡分佈，很快就會由勞工為主，演化為高齡化的模式。這也代表更多退休金支付的壓力，年輕勞工的貢獻恐怕難以覆蓋退休人員的福利支出。

人口統計金字塔 (圖表取自彭博)

政策改變恐收效有限

但實務上來看，廢除「計劃生育」，棄守「一胎化」政策，所帶來的效果仍可能十分有限。英國《獨立報》報導，倫敦東方和非洲研究學院 (SOAS) 中國研究所教授 Steve Tsang 表示，放鬆政策不見得能如政府所期待那樣，能提高出生率。

他認為，中國人沒有或少生小孩，是因為他們養不起。例如，在大中華區的香港及台灣，未實施過類似政策，但生育率依然居世界最低的水準。

Tsang 表示，一胎化政策的確傷害許多人的權利，因為他們無法支付罰金，廢除這項政策仍然是向正確的方向邁出一步。