VHQ香港子公司發CB引進策略投資者 Q3預計再發動併購

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 公告將擔保其香港子公司發行 1500 萬美元可轉換公司債 (CB)，並藉此引進 4 家策略投資者，以策略聯盟方式入股 VHQ 香港子公司，同時，預計第 3 季將再併購另一家網劇製作公司，積極朝 5 年成長 5 倍的目標邁進。

根據公告，VHQ 香港子公司這次發行 1500 萬美元，有 Peako Assets Limited、Ooi Thean Yat Ronald Anthony、Grandma's Holdings Limited、Ooi Keat Bee Carole Ann 這 4 家以策略聯盟方式入股 VHQ 香港子公司，除新加坡富豪 Ooi Keat Bee Carole Ann 外，其它礙於保密條款無法對外公布。

而在未來策略聯盟夥伴全轉換成子公司股份後，將持有整體香港子公司 6% 股權，以目前市場估值計算，香港子公司市值將可達約新台幣 80 億元。

據了解，這是 VHQ 第一次引進資金作為策略聯盟基金，其資金在收購大陸木星公司後，再購併另一家網劇製作公司。

VHQ 香港子公司預計 2019 年香港上市，以提撥 10% 釋股加上香港當地文創本益比 25-30 倍左右計算，釋股利益對母公司每股貢獻可期。

VHQ 表示，子公司海外掛牌有利於新增一個融資的平台，不影響母公司於台灣繼續上櫃情形，甚至會帶給台灣母公司更大的利益。

VHQ 目前是中國最大的影視及廣告特效後製公司，正積極朝亞洲最大的電影特效後製公司邁進，從今年開始積極布局 5 年成長 5 倍的計畫，不排除下半年再引進中國影視公司的資金投資 VHQ 香港，確保香港子公司未來業績的成長動能。