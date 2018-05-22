台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月22日

房貸殺價競爭風潮再起。據了解，有銀行以「1.5」字頭的低利率來競爭房貸業務，引來同業大喊吃不消。一家銀行主管指出，銀行資金成本超過 1% 以上，再加上人事費用、作業成本等，用低於 1.6% 的利率放款，可說是「流血價」，就快要無利可圖。

千元關前宣布停牌，國巨再度震撼市場！被動元件大廠國巨昨日漲停、收在 974 元，盤後向證交所申請停牌交易，這已是國巨今年以來二度啟動停牌機制。法人圈傳出，國巨擬再發動併購，目標指向美系天線大廠，意在水平整合、完成車用市場的最後一塊拼圖。

美中兩國發表聯合聲明，宣布第二輪貿易磋商中雙方已達成共識，決定不打貿易戰、停止加徵關稅，但卻未提及被美方制裁的中國中興通訊；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）週日嚴正指出，美國對中興通訊的懲罰仍會十分嚴厲，「不要認為中興可以就此脫身」。



經濟日報

流血價 房貸利率殺到 1.56%

台股萬點 今天滿周年

美暫不對中課懲罰性關稅

工商時報

國巨今停牌 併購案箭在弦上

史上最長 金融帳連 31 季淨流出

外資回來了 電子股報復性強彈

聯合報

川普籲陸管制北韓邊境

4 月外銷訂單 歷年同期新高

川普談美中：公平貿易將成真

蘋果日報

台灣經濟旺 信心竟破底

2 大亨買金融股 都是為兒子鋪路

台灣幸福指數冠亞洲 狠甩中國

中國時報

萬點周年慶 挑戰萬一需補量

近半民眾 預期景氣會惡化

台鐵、高鐵票 1 年內尋回 退費 8 成

自由時報

白宮經濟顧問︰中興別想就此脫身

財金幫當軍師 寶佳增闢彰銀戰場

外幣供應剩 1 家 未來換匯恐變貴