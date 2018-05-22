馬斯克：現在生產低價Model 3 特斯拉就掛了

您在等待平價版 Model 3 電動車嗎？很可能還需要再等等了。

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長馬斯克 ( Elon Musk) 週一 (21 日) 在推特上透露，價格 35000 美元的平價版 Model 3，未來還有很長的一段路要走，因為特斯拉如果此時此刻就生產這個價格的 Model 3，那麼這將會是個虧錢的提案，將造成特斯拉的生存危機。

特斯拉 Model 3 在 2016 年首次亮相時，就以親民的價格大打噱頭，稱該車將推動特斯拉大眾電動車的未來獲利。

標配版 Model 3 定價 35000 美元、後輪驅動且每次充電可行駛 220 英哩，還有其他功能。較高價位的 Model 3 則有更長距離的電池效能、全輪驅動 (AWD)、玻璃月亮車頂，以及稱為「自動駕駛」的半自動駕駛功能與其他功能。

馬斯克先前也在推特上大談 78000 美元的新款 Model 3，稱該款車將比同級的 BMW M3 跑得還快，最高時速 155 英哩，且充飽電後，車量能夠行駛約 310 英哩。

而以目前特斯拉的生產狀況來說，特斯拉還尚未著手製造平價版的 Model 3，高階 Model 3 也還在努力達到量產的目標。