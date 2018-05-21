跑得比BMW車還快！馬斯克再誇Model 3新規格 最高階款7萬8美元

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 誇口要在 Model 3 內加一堆花俏的新功能，做出跑得又快又順的最高端汽車類別，使其有能力「打敗同等級車款」。

特斯拉 Model 3 (圖：AFP）

馬斯克在推特上發了幾篇文，宣布他正在開發 2 款獨立版本的汽車，擁有雙馬達功能「已優化功率和範圍」。

他概述一系列規格：全時四輪傳動 (AWD) 性能的 Model 3 最高時速 155 英哩、3.5 秒可自 0 加速至時速 60 英哩，最高里程範圍 310 英哩。

以 78000 美元起價，擁有 AWD 性能的 Model 3 將比 BMW 定價 67000 美元的高效能 M3 還要昂貴，並且打著「終極駕駛機器」的名號行銷，馬斯克還吹噓此款 Model 3 會更快速 15% 且更易掌握，「將會打敗所有同等級車款。」

BMW M3 (圖：AFP）

馬斯克稱，一般雙馬達沒有那麼貴，但從 0 加速至 60 英哩要 4.5 秒，且最高時速達 140 英哩。

最近一份報導推測，雖然大眾憂心忡忡，但 Model 3 的產量可望大躍進。

特斯拉一直努力提高 Model 3 產量，因為該款車是特斯拉打入大眾車廠的指望，而不再只攻高階跑車的利基市場。電動車部落格《Electrek》引述一封馬斯克給員工的外流信件，內容稱本週 Model 3 產量就「相當可能」達每日 500 輛以上。

如果此預估當真，特斯拉就能達到每週生產率 3500 輛，該公司目標本季底達到每週產量 5000 輛，但這個時間表可能還要往後推遲。

最近馬斯克在財報法說會上荒腔走板的演出後，其野心與願景均遭嚴格檢視。上週馬斯克吹噓特斯拉今年下半年就會呈現現金正值，但數個知名華爾街分析師都稱該公司面臨現金緊縮，必須盡速利用市場籌措資金。高盛估計特斯拉 2020 年之前可能還需要另外籌資 100 億美元。

上週五收盤，特斯拉股價下跌近 3%，今年迄今跌幅更達 11% 之多。