特斯拉拉貨增溫 和大三利多加持營運後市看俏

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 主要客戶之一特斯拉傳出 Model3 突破生產瓶頸、產能持續提升的好消息，激勵早盤股價走高，法人指出，和大首季獲利雖低於預期，但在陸續導入智能產線後，毛利率可望逐漸改善，而新台幣近日趨貶可望有匯兌收益的挹注，再加上今年底起將有其他車廠電動車相關零件的訂單挹注，干擾因素逐漸消弭，後市持續進入佳境。

外媒披露，電動車大廠特斯拉傳出生產瓶頸 Model 3 有解，上周每日的生產量突破 500 台，較 4 月日產量大增 75%，交貨期也大幅縮短半年，隨著 Model 3 的產能持續提升，再加上匯損壓力大幅減緩，使市場對和大下半年營運看法更趨於正面。

特斯拉今年第 1 季共生產 3.45 萬輛，較上季大增 40%，其中，Model S 和 Model X 合計生產 2.47 萬台，而 Model3 生產 9766 台，Model 3 於 3 月底的周產能達已達 2000 台的水準，在產線升級後，目前周產能已近 4000 台的規模。

法人認為，隨著 Model3 產線的改善，6 月底將有望達成每周 5000 台的目標，有助和大出貨力道進一步成長。

和大因訂單策略調整對 Punch 出貨減少，不過，隨著大客戶 BorgWarner 的訂單持續增加，並取得 BMW、Ford 兩大車廠電動車相關零件的訂單，法人表示其今、明兩年營收仍可望穩健成長。

和大第 1 季合併營收 17.68 億元，年增 4.02%，創單季新高，營業毛利 5.87 億元，年減 0.78%，營業利益 3.72 億元，年減 5.09%，稅後純益 2.79 億元，年增 9.19%，每股純益 (EPS)1.10 元，若排除匯損因素，EPS 為 1.30 元。