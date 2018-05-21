【西證國際】每週股票策略報告



◆中美貿易戰暫緩意大利政治局勢緊張

香港股市上週個別發展，內地股市上升。恒生指數按週下跌 0.2% 至 31,048 點，國企指數按週上升 0.1% 至 12,355 點，日均成交按週增加 8.7% 至 1,035 億港元。上證綜合指數按週上升 0.9% 至 3,193 點，日均成交按週減少 7.2% 至 3,844 億元人民幣。

教育股週內飆升；國際消費品股受壓。教育股飆升，中國新華教育（2779.HK）及民生教育（1569.HK）分別跳漲 26.3% 及 22.1%；國際消費品股錄得下跌，其中普拉達（1913.HK）大跌 11.5%。其他個股方面，阿里健康（241.HK）全年股東應佔虧損大幅縮窄，股價跳漲 31.1%；富士康獲批 A 股上市，系內 FitHonTeng(6088.HK) 及富智康（2038.HK）分別大升 22.0% 及 20.6%。

中美貿易戰暫緩，碼頭航運股或受惠。上週末中美共同發表聯合聲明宣布將採取有效措施實質性減少美國對中國貨物貿易逆差，其中包括中國將增加美國農產品和能源出口，並就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論。雖然貿易逆差縮減金額於聲明中沒有提及，但我們相信兩國已討論完畢，只是不會公開披露而已。餘下的焦點一個是美國會否解除對中興通訊（763.HK）的制裁，另一個是長久關於知識產權保護的問題：前者如何解決相信不會再次引發貿易戰，但處理不好可能會影響特朗普未來是否能連任總統及共和黨的選情；後者能否看到進展相信也要一段較長的日子。中美貿易戰暫時閉幕，若中國從美國進口真的增加，碼頭及航運股預期將最直接受惠。

意大利政治局勢緊張。油價經歷此前大幅上升後，BP 預計將有大量美國頁岩油進入市場，加上 OPEC 可能恢復供應，油價或將下跌至每桶 50-65 美元。上週意大利兩大民粹主義政黨達成聯盟計劃，由於擔心反建制黨派當權後會退出歐元區並要求歐洲央行免除數千億歐元債務，市場對歐元區再次陷入主權債務危機的憂慮加劇。上週朝鮮突然叫停韓朝會談，並威脅要退出與美國的談判，美朝峰會前景再添不確定性；不過市場預計朝鮮此舉意在於談判前獲取更多主動權，將不會對峰會造成很大衝擊。

恒指本週或走高。目前恒生指數 / 國企指數預測市盈率分別為 12.1/8.3 倍，基本持平於過去三年之估值平均 11.0/8.0 倍水平。中美貿易戰和解，或為恒指帶來利好。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

