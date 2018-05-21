財政部會同有關部門推進貧困縣涉農資金整合試點工作

據財政部21日消息，2017年以來，財政部會同國務院扶貧辦將貧困縣涉農資金整合試點推廣至全部832個國家扶貧開發工作重點縣和連片特困地區縣，併鼓勵試點貧困縣盡可能在“大類間打通”“跨類别使用”，做到“應整盡整”。為使整合試點政策落地，進一步提高脫貧實效，財政部會同有關部門採取了一系列工作措施。一是通報2016年整合試點開展情況。從工作機製建立、管理製度建設、資金增幅保障、資金整合進度、資金支出進度等方面分類對各省整合試點推進情況進行了通報，督促各地堅持問題導向，進一步補強薄弱環節。二是加強對整合試點工作的跟蹤指導。通過跟蹤調研等方式，及時掌握全國整合試點進展情況，指導各地深入推進整合工作。編印《貧困縣涉農資金整合工作簡報》，刊載宣傳省級工作亮點和縣級整合模式等，供各地學習交流。三是切實加強督促檢查。將整合試點工作情況納入2017年財政扶貧資金專項檢查範圍，對中西部22個省份開展重點檢查。開展貧困縣涉農資金整合專項督查工作，深入了解整合試點政策落實情況，總結經驗，分析問題，推動整合試點工作。四是健全績效評價製度。修訂出台《財政專項扶貧資金績效評價辦法》，將整合試點成效納入評價指標體系。同時，依據評價結果，首次安排獎勵資金，對整合試點成效較好的8省每省獎勵8000萬元。

在各方面的共同努力下，涉農資金整合力度逐步加大，管理使用逐步規範，創新改革逐步深化，整合成效逐步凸顯，為貧困縣因地製宜精準扶貧精準脫貧提供了有力支撐。截至2017年12月31日，全國已整合各級財政涉農資金3286億元，佔計劃整合規模的98.7%，已完成支出資金規模2935億元。

來源：證券時報APP

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