原油價格飆漲 挪威克朗、加元重回鎂光燈

彭博報導，法國巴黎銀行策略師指出，隨著原油價格重回 2014 年以來的高點，主要原油出產國家的貨幣將再度與原油價格掛鉤，有望大幅增加，但另一方面，貨幣匯率亦因此更受原油價格波動影響。

法國巴黎銀行外匯策略 Natalie Rickard 表示，挪威克朗和加元將重建與原油價格之間的關聯，兩種貨幣與原油價格的關聯性日益增加，而研究顯示，當油價漲至每桶 80 美元以上時，外匯匯率整體上更容易受到商品價格波動的影響。

Rickard 在 5 月 17 日的報告中寫道：「儘管挪威石油收入強勁增長，但挪威克朗僅展現溫和上漲，這種延滯上漲，再加上我們認為在挪威央行的緊縮週期中，市場的定價將越來越明顯，因此挪威克朗有大幅強的可能性。」

法國巴黎銀行建議做空歐元兌克朗匯率，目標是下跌至 9.25，週五歐元兌克朗匯率 9.5375，略跌 0.19%。

法國巴黎銀行認為挪威克朗將受惠於原油上漲

Rickard 表示，油價上漲對加元將產生雙重正面影響，將會推動出口增長，而在通膨加速的情況下，貨幣政策將可能朝向更加強硬的道路，她認為加元有上漲的可能。

但因為加拿大面臨北美自由貿易協議重新談判的風險，Rickard 目前認為，美元兌加拿大將維持在 1.28 左右的範圍，她表示加元若上升至 1 美元兌 1.25 加元的水平，加拿大央行也可能試圖重返升息步伐，20 日匯率為 1.2868 加元 / 美元。

美元兌加元匯率

根據另一份來自法國巴黎銀行的報告，美元與石油的負相關性也在減弱，這削弱了加元兌美元的強度。