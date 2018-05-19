紐約匯市─義大利政局緊張 美元指數上漲 創4月以來最佳單週表現

美元兌大多主要外幣週五走強，推升美元指數上揚，並創下自 4 月底以來，最佳單週表現。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.1% 至 93.593。本週上漲 1.2%，創 4 月 27 日結束一週以來，最佳單週表現。

歐元下跌至 1.1783 美元，週四尾盤報 1.1794。歐元稍早觸及 1.1750 盤中低點，創 12 月 18 日以來最低水準。

英鎊下跌至 1.3480 美元，週四尾盤報 1.3516。

基本面而言，美元本週溫和反彈，美國債券殖利率進一步上揚，提供了美元支撑。本週初，美國 10 年期債券殖利率突破 3.10%。該殖利率週五小幅回檔，價位略低於 3.07%，但本週仍上漲。

利率上升讓美元更具有吸引力。美國經濟數據強勁，預期聯準會 (Fed) 將更積極升息，2018 年恐再升息三次，而非二次，推升了利率走高。

義大利兩大黨週四同意一項聯合政府計畫，包括減稅及增加財政支出。雖然此一反體制的政府並未立即威脅到義大利在歐元區的會員資格，却引發了長期財政健康的疑慮，美元因而上漲。

信用評級公司 DBRS 週四警告，五星運動黨與聯盟黨推出的經濟方案，可能會威脅到義大利的信用評級。

投資人亦注意貿易談判。美國與中國貿易官員在華盛頓，進行貿易談判，以解決爭議。但該二個全球最大經濟體仍可能發生貿易戰。此外，投資人亦關注北美自由貿易協定 (NAFTA) 的重新協商進展。預期美國，加拿大與墨西哥本月將能達成協議。

因義大利政局擔憂，歐元本週每日均下跌。週三，歐元下跌至 1.1765 美元，創新今年低點。過去 13 週，歐元有 10 週週線下跌。