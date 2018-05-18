擴大公關版圖後 聯廣下一個購併標的瞄準科技新創公司

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 在合併先勢行銷傳播集團後，擴大公關版圖，聯廣總經理程懷昌表示，目前仍在觀察下一個購併標的，瞄準已與聯廣合作，且具備人工智慧、物聯網、大數據等相關技術的獨立新創公司。

聯廣昨日宣布董事會決議以現金對價方式，吸收合併兄弟公司揚叡創意，間接取得先勢行銷傳播集團 70% 股權，合併後除資源整合外，將分別以聯廣與先勢兩品牌，在行銷市場上獨立營運，且雙方所服務的客戶產業不同，將提高交叉行銷機會，可望增進營運綜效，暫定合併基準日為 10 月 1 日。

在合併先勢行銷集團後，程懷昌表示，目前專注於既有本業上，但仍在觀察下一個購併標的，將以數位領域標的為主，瞄準已與聯廣合作，且具備人工智慧、物聯網、大數據等相關技術的獨立新創公司。

聯廣業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，去年營收占比分別為 36%、32%、5% 及 27%，此次合併先勢集團後，將使公關事業占比提升至約 18%，各事業占比相對平均。

法人預估，聯廣今年首季營運優於去年同期，若再加上合併先勢的營運效益後，整體營收可望年增 2 成，優於原先預期，預估全年每股稅後純益至少可達 3.7 元。