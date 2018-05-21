【大慶證券】投顧盤前－中美貿易停戰  科技股為焦點



◆盤勢分析

美股四大指數上周五陷入震盪的走勢，主要還是在反應短線政治面的不確定性，不過，在周日中國已經發表聲明，美中貿易戰正式停火！中美已經達成共識，墜來將停止互相加徵關稅，並且中國將大幅採購美國商品、服務業等項目，力求縮小中美雙邊 3500 億美元貿易逆差，而美國也可望不再提縮減 2000 億美元逆差目標，由於先前市場擔憂中美貿易戰持續影響經濟表現，隨著中美貿易戰正式停歇，對於全球股市來說將為重大利多，對於短線的美股也將有激勵作用，由於先前科技股相對強勢，因此，本周有機會由科技股領漲，至於美元、美債、油價則為短線變數。

雖然美股四大指數前一日略微拉回，不過週五的亞股反而大多維持在平盤之上游走，短線影響的因素還是在於強勢美元，以及站上 3% 的 10 年期公債殖利率，以匯率來看，在美元維持高檔的走勢下，亞幣再度有轉貶的跡象，所幸貶值幅度不大，甚至韓圜反而走升，這也代表外資並沒有大幅匯出的跡象，在沒有新的消息面多空消息出來前，研判亞股仍將維持目前震盪整理的格局不變。

台股週五開高走低，尾盤以小跌 2 點作收，主要原因在於周末低量的效應，加上台幣早盤貶值，外資縮手觀望所致，從技術面來看，台股短線陷入漲多後的震盪格局，不過因季線已經開始走揚，加上月線也已經開始扣抵低值，指數短線有機會維持在月線 10700 點之上震盪，在 10700 點未跌破前，台股仍是偏多看待。被動元件無疑又成為盤面焦點，媒體出現村田、和碩出面澄清的訊息，讓前一日因假消息走跌的被動元件反彈，不過當中僅國巨上漲 4.9% 較為強勢，這也代表短線被動元件漲多後已經開始陷入震盪走勢，而矽晶圓雖然市場有看好的共識，然在量能不出的狀況下，短線也要先降溫震盪，而遊戲、電競在昨日大漲後拉回，暗示短線中小型股輪動快速，操作上要留意一日行情的現象，原物料股在油價站穩 70 美元後維持輪動，二線塑化與台塑四寶無疑成為傳產指標，在原物料價格持穩的趨勢下，波段往上看的方向不變。

