

◆盤勢分析

1. 因美債收益率持續攀升，投資人態度轉趨謹慎，上周五美股四大指數跌幅介於 0%~-1.44%。在個股方面，特斯拉收跌 2.71%、intel 下跌 2.39%、美光收跌 2.39%、台積電 ADR 下跌 1.39%、蘋果下跌 0.36%、高通上漲 0.98%。

2. 因前一交易日美股走勢疲弱，連動亞洲股市晨間僅小幅上漲。台股早盤以小高盤開出，但因盤面無強勢主流股領漲，盤中指數翻黑回測季線支撐。最終指數微跌 2.97 點，收在 10,830.84 點，跌幅 0.03%，成交量縮至 1,267.12 億元；OTC 指數上漲 0.1%，收在 152.03 點。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近台股橫盤震盪，但月均線準備開始扣抵低值即將翻揚，後續有望為多頭帶來支撐。

(2) 量能：上周周五指數量縮收上影線黑 K，回測季線支撐，短線仍為整理格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔滑落，MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 0.48 億元；外資 + 7.81 億元、投信 - 7.66 億元、自營 - 0.64 億元。

4. 電子類股

(1) 蘋概股：3008 大立光市場傳出貨給三星，股價重回 4000 元之上；6153 嘉聯益上周五延續緩漲走勢。

(2)被動元件：因先前市場傳出台系廠商與日商村田製造所 (Murata) 簽訂長約，多數個股周四急殺跌停，但在村田出面否認，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2478 大毅、2456 奇力新，上周五股價止跌回升。

(3) 顯卡：2377 微星首季財報亮眼，早盤快速攀高，股價創 16 年新高，帶動顯卡相關的 2376 技嘉、6150 撼訊，盤中股價攀高。

5. 非電子類股

(1) 二線塑化：國際油價持續走高，加上部分廠商進行歲修，二線塑化廠獲利看俏，1305 華夏、1310 台苯、1312 國喬、1309 台達化股價上周五走勢強勁。

(2) 化纖：油價帶動化纖上中游原料聚酯、加工絲、尼龍產品報價，1314 中石化、1718 中纖爆量上攻，1455 集盛、1444 力麗、1447 力鵬股價轉強。

(3) 銅鎳：近期國際銅、鎳價維持高檔，1605 華新股價逆勢走長、2031 新光鋼尾盤拉高。

6. 重點訊息：

(1) 中美政府上周六（5 月 19 日）公布「經貿磋商聯合聲明」，雙方發表六點共識，其中包括降低美國對中國的貿易赤字、擴大進口、加強智慧財產權保護等。中國大陸國務院副總理劉鶴表示，本次磋商的最大成果，是雙方達成不打貿易戰、並停止互相加徵關稅的共識。評估此舉，將有助降溫中美貿易戰的緊張氣氛，但後續效應仍待觀察。

(2) 櫃買中心表示，今年首季財報公告出爐，上櫃公司整體營收獲利均有大幅成長表現亮眼，櫃買中心本周於 5 月 21、22 及 24 日再推三場「文化生活」、「智慧製造」、「生技醫療（二）」相關產業主題之櫃買市場業績發表會。包括 5263 智崴、5209 新鼎、6438 迅得、1815 富喬、4506 崇友、4147 中裕、4160 創源、4188 安克。

