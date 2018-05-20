廣發証券：發揮兩地資本市場優勢撐內企參與「一帶一路」建設

5月17日下午，由江西省人民政府主辦，江西省發改委、江西省商務廳、香港特區政府投資推廣署承辦的2018贛港合作「一帶一路」建設(香港)推介會在香港會議展覽中心舉行，江西省副省長吳忠琼、副秘書長劉曉藝及相關部門、重要國企集團領導出席會議。憑藉廣發証券為江西企業界提供境內外資本市場服務的良好口碑，廣發証券總裁、廣發香港董事長林治海受邀作為證券公司唯一代表出席推介會，並結合內地企業赴境外發債、上市融資等熱點議題發表主題演講。

江西省吳忠琼副省長在活動致辭中指出，江西省具備良好的區位優勢、產業優勢、發展優勢和人文優勢，正在全面融入「一帶一路」建設，期待進一步深化與香港合作，其中首先是金融與投資領域的合作，期待借助香港金融市場優勢，支援江西企業在香港上市融資、發行綠色債券，為江西企業參與「一帶一路」建設拓展資金管道。吳忠琼副省長還在活動交流中聽取了林治海總裁關於成功服務江西企業、開拓香港資本市場的匯報。

廣發証券總裁林治海在主題演講中結合服務上饒城投集團發行江西省第一單境外美元債、服務江西省首家國有企業跨境並購「一帶一路」項目、服務江西省國有企業資產經營（控股）有限公司發行公募公司債券等大量成功案例，介紹了廣發証券、廣發香港在內地和香港市場的領先優勢，並期待與江西企業建立長期全面穩定的友好合作關係，在債券發行、上市融資、產業基金投資方面，開展更加廣泛的合作。

林治海還與出席活動的贛港兩地200位政商嘉賓分享了對國際和國內資本市場的專業觀點，他認為在美元進入加息週期、中國強調提高增長品質等背景下，香港資本市場具備市場化運作和機構眾多的優勢，可以成為內地企業發行債券的選擇，成為優秀新經濟企業上市融資的選擇。林治海表示，作為全國領先的大型綜合類券商，廣發証券正以香港公司為橋頭堡和戰略平台，著力打造具有國際競爭力的世界一流投行，支持中國企業參與「一帶一路」建設，提升全球競爭力。

近年來，廣發証券、廣發香港與江西企業在股權融資、債券融資、並購重組等方面達成諸多合作，兩地資本市場優勢凸顯。2017年底，廣發証券作為獨家全球協調人，協助上饒城投集團公司成功發行江西省首單3年期3億境外美元債，是香港市場2017年底唯一一單全額發行成功的城投美元債，也是江西省首次通過發行境外債券為「一帶一路」專案融資。廣發証券還為江西省第一個國有企業跨境並購專案提供財務顧問服務，在公募公司債券發行、輔導企業上市等領域動作頻頻。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)