第一視頻(00082-HK)法院拒絕頒發配股臨時禁制令

第一視頻(00082-HK)公布，於2018年5月16日，公司接獲通知出席於2018年5月18日(星期五)下午3時45分在香港特別行政區高等法院舉行之內庭聆訊，當中原告申請臨時禁制令，禁止公司進行以先舊後新方式配股，以及董事會於2018年5月14日採納之股份獎勵計劃項下之交易。在聆訊上，香港特區高等法院已拒絕頒發臨時禁制令。

5月16日，第一視頻(00082-HK)公布，該公司於接獲4名原告(包括3名個人及一間公司)的法律顧問提出的非正審強制令傳票。同日，該4名原告向高等法院起訴該公司及其全體董事，包括張力軍、王淳、姬強、陸海林、宮占奎及王臨安，以限制他們進行先舊後新配售協議、先舊後新認購協議、配售協議，以及董事會於5月14日採納的股份獎勵計劃項下之交易。

該公司現正就傳票獲取法律意見。第一視頻繼續停牌，直至另行通知為止。

5月14日，第一視頻公布，以先舊後新方式，以每股0.385元配售3.17857億股股份，新股佔擴大後股本約8.78%，集資所得淨額約1.1987億元，擬用於一般營運資金及未來潛在投資。同時，公司以0.385元相同配售價，配售最多3.42億股新股，佔擴大後股本約9.38%，集資1.3157億元，淨額約1.28億元，擬用於一般營運資金及未來潛在投資。

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