環球時報社評：中美貿易戰停戰是兩國共同勝利

中美兩國經貿磋商代表團19日發表聯合聲明，宣布兩國同意采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。聲明說，為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務，這也有助於美國經濟增長和就業。

雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，還就擴大制造業產品和服務貿易進行了討論並達成共識。中美還就知識產權保護、鼓勵雙向投資等達成共識。雙方同意繼續就此保持高層溝通。

自中國改革開放以來，中美貿易持續保持增長勢頭，迄今擴大為世界上規模最大的雙邊貨物貿易。最近幾年，兩國服務貿易也呈現激增之勢。然而由於多種原因，中國對美貨物貿易順差逐漸擴大，形成了當今世界第一大貿易順差。

中方統計顯示，2017年我國對美貨物貿易順差達到2758億美元，美方的統計則認為其2017年對華貨物貿易逆差高達3752億美元，大約為美國對全球貨物貿易逆差的一半。失衡度如此高的雙邊貿易確實難以持續，美方長期以來要求中方采取措施減少美方對華貿易逆差，中國也付出了努力，但實際情形是美國對華貿易逆差繼續擴大，2017年又比前一年增長了200多億美元。

美國今年以來與全球貿易關系出現緊張，中美貿易首當其沖。今年3月以來，美國單方面加征鋼鋁產品進口關稅，中國對其涉及中國產品的部分采取了堅決回應行動，中美貿易戰就此打響了嚴重沖擊兩國全面關系、並且攪動了全球市場的前哨戰。

從2月底劉鶴訪美到5月初美國代表團赴華磋商，再到本次劉鶴率團再度訪美，中美共進行了3輪磋商。回頭看，這是世界第一大和第二大經濟體對現行貿易機制長期運行積累下來的問題進行聯合剖析、定義，並加以解決的嘗試。

經貿合作一直是中美關系的推進器和壓艙石，但是一段時間以來，經貿問題卻不斷成為中美保持良好全面關系的主要挑戰之一，從根本上解決這個問題勢在必行。經貿關系平穩了，中美的利益紐帶就會更牢固，你中有我、我中有你的格局就會成為穩定構架，互利共贏也將落到實處。

然而人們看到，由於中美的政策都以自己的國家利益為本位，這樣的歷史性磨合是十分艱難的。在過去的兩個多月裏，中美貿易戰呈現烽煙四起之勢，直到達成協議、握手言和前的最後時刻，雙方都沒有放棄決不向對方讓步的意志展示。

在中美發表的聯合聲明中，人們普遍註意到“實質性減少美對華貨物貿易逆差”的表述，一些人認為這意味著“美國贏了”。

然而不用說，中美經貿磋商中心議題肯定是商量中方如何擴大從美國的進口，因為中美貿易不平衡的突出表現是美國貿易逆差太大了。促進中美貿易平衡，這是主要方向。

最關鍵的是如何實現這一平衡。華盛頓希望這個平衡過程中實現美方利益的最大化，而中國則堅持擴大進口美國商品必須最大限度地契合中國經濟社會發展的緊迫需求。美方希望中國政府以計劃經濟的方式推動減少美國逆差，中方則堅持這必須是一個市場化貿易平衡的過程，減少美國貿易逆差不僅中方要多買，美方還需積極配合，讓中國民間的進口機構有得買，並且在中國市場上賣得出。這是雙方博弈的真正焦點。

從這個角度看，這次中美簽署的協議遵循了兩國雙贏的原則。美方將獲得大幅減少貿易逆差的機會，中國將實現有助於國家發展和人民美好生活所需產品從美方的穩定購買。美打破以往管制向中國出口能源產品將使中國的能源進口渠道更加多元，美國向中國出售更多農產品，等於是向中國出口農業的自然和技術條件，等等。

從宏觀上看，貿易平衡是全球化不斷發展的條件之一，中美每一次談判都會把兩國貿易朝著平衡的方向推一推。朝著公平原則的不斷靠近恐怕是唯一趨勢，因為如果是相反的情況，即使談成了，也執行不下去。

比如中國答應了幫美國實質性減少逆差，但如果美方就是提供不了中國市場需要的產品，中國消費者不認賬，那麼雙方商定什麼減赤數字都將是一紙空文。任何貿易協定都必須是能夠執行的，不能是計劃式的強買強賣，這一基本規則在中美這次談判之前如此，今後也不可能改變。

中國作為世界最大貿易順差國之一，這場中美貿易交鋒讓我們對國際貿易的延伸含義有了更多了解，我們對國家實力的認識也有了更多素材和新的維度。中國必須繼續擴大本國的市場容量，我們還需增加自己在全球生產及供應鏈上的不可替代性。我們更加清楚了，為崛起為現代化強國，我們還有大量事情要做。

來源： 環球時報

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