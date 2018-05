受惠國際油價持續飆漲,中石化 (1314-TW) 近期股價走勢強勁,連續 2 天拉出紅日 K 棒後,周五 (18 日) 股價跳空開高,成交爆量逾 26 萬張,將近前一交易日的 3 倍之多,終場以漲停價 14.75 元作收,周漲幅約 13%。

展望第 2 季,中石化表示,近來受到下游仍在消化庫存影響,CPL 價格下修,預期到 5 月價格仍會有撐,整體上半年 CPL 獲利可望持穩。至於 AN 部分,5 至 7 月適逢亞洲多家 AN 大廠停車歲修,市場供給吃緊,目前 AN 價格震盪走高,預估表現將會優於第 1 季。

整體而言,中石化認為,第 2 季營運表現將會較首季小幅成長,且會大幅優於去年同期。

中石化首季合併營收達 94.94 億元,寫 22 季以來新高,不過,由於去年第 1 季 CPL 行情暴衝,帶動獲利表現同步上攻,基期相對較高之下,使今年第 1 季 AN 價格雖維持高檔,但稅後純益年減 16% 為 11.04 億元,每股稅後純益 0.41 元。