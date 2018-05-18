中國證監會：首發審核政策始終沒有變化

中國證監會新聞發言人高莉答記者問。

問：近期，部分自媒體報道提及，在創業板、中小板、主板申請首發上市，申請人最近一年淨利潤至少分别要達到3000萬元、5000萬元、8000萬元，否則不能通過發審會審核。您對此有何評價?

答：前一段時間，有部分首發企業未能通過發審會審核，主要原因包括以下方面：一是業務經營不合規;二是内控有效性存在缺陷;三是會計基礎工作不規範;四是信息披露存在瑕疵;五是持續盈利能力存疑。

我會嚴格按照現行法律法規規章，對主板、中小板、創業板首發企業進行審核，審核政策始終沒有變化。

需要說明的是，防範化解金融風險，是金融工作的根本任務，也是金融工作的永恒主題。從源頭上提高上市公司質量，嚴把市場準入關，防止病從口入，是發行監管工作的題中應有之義。2016年以來，我會落實依法全面從嚴監管的工作要求，在發行審核過程中嚴格把關，嚴厲打擊欺詐發行和帶病申報，不斷從公司治理、規範運行、信息披露、財務狀況、持續盈利能力、募集資金使用等多個維度對首發企業進行從嚴要求。

我會將繼續堅持依法全面從嚴監管，根據現行法律法規規章要求，有序推進首發審核工作，嚴把資本市場入門關，從源頭上保證上市公司質量。

來源：證監會

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