【港股解碼】柳傳志因聯想給高通和華為5G投票事件發聲

最近因聯想（00992-HK）幾年前給高通和華為5G投票事件鬧得沸沸揚揚，而輿論明顯是不利於聯想，更有甚者把這件事聯想到愛國層面，聯想的掌舵人柳傳志終於坐不住了，在5月16日，聯想集團創始人柳傳志、聯想集團董事長兼CEO楊元慶和聯想控股總裁朱立南三人發表聯名信，聲稱在整個5G信道編碼標準方案投票過程中，聯想的投票原則沒有問題，執行也沒有問題。

緊接著柳傳志個人再次表示，稱5G投票一事是真正有策劃有佈置，動機極為惡劣的陰謀，呼籲聯想員工與邪惡勢力戰鬥到底，“行動起來，誓死打贏聯想榮譽保衛戰”。

5G投票標準事件起因

這件事起因於兩年前聯想在3GPP舉辦的有關5G標準的表決會議上針對通信系統制定方案進行投票。在這兩次聯想參與的會議投票過程中第一次聯想投票給由高通牽頭的LDPC作為“長碼”的編碼方案，第二次投票給由華為牽頭的Polar的方案，但還是由於POLAR的支持者數量不及LDPC的支持者數量，進而華為還是輸給了由高通牽頭的LDPC拿到了5G移動寬帶數據市場的全部份額。

雖然聯想多次強調是考慮國家整體產業合作、創新與發展，而選擇了聯想之前沒有太多技術積累的Polar碼方案，但是輿論還是一邊倒的唱衰聯想。

雖說輿論對於聯想不利，但柳傳志最近在內部信中提到已專門和華為的任正非先生通了電話，：“任總對我表示，聯想在5G標準的投票過程中的做法沒有任何問題，我們一致認為，中國企業應團結，不能被外人所挑撥”。所以，筆者認為曾參與和高通關於5G移動寬帶數據市場份額爭奪的華為都不質疑，那麼“吃瓜群眾”還是別湊熱鬧了，在加上各大佬如：劉強東、馬雲、李彥宏、賈躍亭等發文力挺，估計聯想5G投票事件只是一些別有用心的人在臆想。雖說在這件事上聯想做得無可厚非，但是聯想集團的的業績近幾年卻是做得不怎麼樣。



聯想集團被在次踢出恆生指數

最近恆生指數正式發佈公告稱，聯想集團將在6月4日踢出成分股行列，這是聯想集團第二次被踢出恆生指數成分股。聯想集團自2001年柳傳志讓楊元慶執掌以來，外界對於楊元慶的質疑就比較多，尤其是近年來外界質疑說聯想集團是完美的錯過了這個互聯網時代。

外資質疑歸質疑，但“打鐵還需自身硬”2015年來聯想集團的股價最高到13.80元之後一路走低，連續五年下滑，從2015年最高點的13.83元跌至最低3.53元，至今聯想集團的股價還維持在4元下方。股價下跌最重要的原因就是公司的業績不佳，筆者翻看聯想集團最新的財報發現，2017三季報營業收入小幅增長至347.1億美元，淨利潤虧損1.75億美元，淨利潤長期處於盈虧平衡線上下。



根據聯想集團2017年三季報，個人電腦和智能設備業務收入佔集團整體收入約72%。然而，根據調研機構IDC和Gartner的數據，2017年惠普擊敗聯想奪得了全球PC市場霸主的位置。

手機業務，2017年根據全球智能手機銷量排名，聯想手機銷量4970萬部，全球排名第8，市場份額僅為2%左右。在國內市場更是佔比較低，據GFK的數據，聯想手機在國內市場銷量僅為179萬部，市場份額不足1%。筆者個人來看，5年前國內手機市場，聯想智能手機還可以經常看到，但到最近一兩年基本很少看到聯想智能手機了，這一業務的衰退必然要歸功到楊元慶頭上。

聯想集團走到如今地步，筆者認為主要有兩部分原因，一、當初聯想沒有以技術作為支撐走“貿工技”路線，忽略了技術的推動力，長期來失去了核心競爭力，華為就是最好的例子。二、在楊元慶帶領下聯想集團沒有緊跟社會潮流，在智能手機業務這一塊沒能很好的抓住機會，現在集團的智能手機業務毫無競爭力，已經對於公司業績貢獻佔比較低。

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩、唐文英

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