原相Q2穿戴等晶片營收帶動 整季營收估成長 毛利率同步上揚

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今(18)日召開線上法說會，展望第 2 季，財務長羅美煒表示，穿戴晶片營收預期可較第 1 季倍增，安防與 RF 晶片也可同步成長，預期整季營收將較第 1 季上揚，毛利率也將同步增加。

羅美煒指出，滑鼠晶片第 1 季農曆年客戶積極備貨潮後，第 2 季進入庫存調節週期，其中有線與無線滑鼠晶片營收，估將較第 1 季下滑 2 位數幅度，不過電競滑鼠晶片維持強勁動能，在市場需求推升下，第 2 季營收估可較第 1 季成長超過 1 成以上，整體滑鼠晶片營收，估較第 1 季下滑 1 成內。

非滑鼠晶片部分，羅美煒表示，第 2 季遊戲機晶片營收預估與第 1 季持平，而穿戴裝置產品，由於第 1 季營收基期低，估第 2 季可較第 1 季倍增，推升整季營收。

安防監控晶片產品部分，第 2 季也將較第 1 季增加 2 位數幅度，至於藍芽、無人機與 RF 等相關晶片，營收預估也可較第 1 季成長；整體而言，原相另外第 2 季還有其他營收將入帳，整季營收估可較第 1 季成長。

原相第 2 季滑鼠晶片比重將降到 65%，遊戲機晶片比重估也較第 1 季減少，至於安防監控與其他產品，在營收增加帶動下，比重估增加到 17-18%。

隨著產品組合變化帶動，原相第 2 季毛利率，預估也將回升到去年第 3 季的 55.68% 以上。