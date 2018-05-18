三大法人連4賣 電子三雄仍遭外資連續賣超

台股今 (18) 日因為預期 520 行情落空，終場小跌 2.97 點，以 10830.84 點作收；三大法人部分，外資及陸資買超 7.81 億元，外資自營商買超 0.46 億元，投信賣超 7.66 億元，自營商自行買超 0.04 億元，自營商避險賣超 0.69 億元，合計賣超 0.48 億元，個股方面，電子三雄持續遭到外資調節賣超。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資加碼多單 1239 口，淨部位多單來到 38149 口；投信加碼空單 25 口，淨部位空單來到 23829 口；自營商加碼空單 1001 口，淨部位空單來到 3574 口，合計三大法人加碼多單 213 口，淨部位多單為 10791 口。

外資今天續砍電子股，其中台積電遭連 2 賣，鴻海及大立光也分遭連 3 賣，友達、和碩、華通、中環、緯創、廣達、群創、京元電子、智邦、英業達等外資賣超也超過 2000 張。

至於金融及傳產仍是外資買盤加碼標的，開發金、富邦金、永豐金、台新金、合庫金、第一金、兆豐金、元大金、玉山金等獲外資買超，傳產部分則見到寶成、中石化、亞泥、台苯、力麗、長榮、華新、遠東新、集盛等，外資也有超過 2000 張的買盤湧入。

ETF 部分，外資重新買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 6 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名開發金，買超張數 23745 張，第 2 名寶成，買超張數 10244 張，第 3 名富邦金，買超張數 10123 張，第 4 名中壽，買超 10007 張，第 5 名中石化，買超 8936 張；第 6 到 10 名為亞泥，買超 8505 張；台苯，買超 7509 張；永豐金，買超 6954 張；宏碁，買超 6356 張與台新金，買超 5931 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 9982 張，第 2 名和碩，賣超 9741 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 8865 張，第 4 名中信金，賣超 8272 張，第 5 名中環，賣超 7455 張。6 到 10 名依序為，華通，賣超 4679 張；元大台灣 50 反 1，賣超 4614 張；達方，賣超 3853 張；緯創，賣超 3641 張；益航，賣超 3442 張。

法人表示，外資近期持續換股，雖然今日又轉為買超，但不表示就此轉多，整體來看，當電子三雄仍處於外資賣超階段，代表外資心態還是保守，接下來就看 520 總統談話，包含台灣產業發展及市場最關注的兩岸關係方向，將影響未來台股走向。