佳穎與成易精密結盟合資成立子公司 擴大車用布局

中國大陸汽車市場規模大幅成長，沖壓件廠佳穎精密 (3310-TW) 今 (18) 日與成易精密結盟並合資成立子公司，將擴大車用布局，運用佳穎昆山廠生產優勢及成易接單合作，生產汽車零組件產品，搶中國大陸汽車零組件市場。

佳穎表示，佳穎繼成功併購晉碁，將繼續深化佈局中國市場，與國內僅次胡連 (6279) 的車用端子大廠成易精密策略合作，共同合資成立公司，佳穎具量產優勢，而成易精密在日、歐系車廠的實績，較容易獲得認證，相較國際大廠，佳穎、成易聯手，產品交期短，提供客戶更快速交貨期，降低客戶庫存壓力，目前鎖定的終端客戶包含中國一汽、上汽、吉利等車廠。

成易精密成立於 1983 年，主要產品為汽、機車、電機、電子之連接器產品，與終端客戶包括歐系車廠如雷諾 (SAIPA)、寶獅 (PSA) 及日系車廠如豐田、本田及大發等車廠都有緊密的合作關係，產品主攻主線組連接器產品，目前市場以東南亞及中東為主，雙方看好中國連接器市場。

佳穎對此一合作案認為，挾雙方既有優勢合作，站穩中國汽車市場，未來隨新能源車輛市場增溫，切入高壓連接器，可望拉升中國市場市佔率。

佳穎聯手成易合資新公司，以生產汽車零組件產品為主，包含車用端子、連接器、射出件及束線等產品，初期成立資本額為 3000 萬元，未來視營收逐步增資擴展。

根據《2018 全球汽車產業未來趨勢報告》中指出，全球汽車產業在 2030 年將面臨重大的改變。到 2030 年，歐洲的汽車總數量預計從 2.8 億輛減少到 2 億輛，美國則從 2.7 億輛減少到 2.12 億輛。相比之下，中國的汽車總數量將從目前的 1.8 億輛增加到 2.8 億輛。2019 年中國的車用連接器市場規模將有機會達 192 億元。