股票價值怎評估？巴菲特：利率是最重要的因素

10 年期美債殖利率昨日一度飆上 3.12%，創近 7 年新高；CNBC 今 (18) 日報導稱，「股神」巴菲特曾言，長期來看，要評估股票價值，利率是最重要的因素。

週四，10 年期美債殖利率一度飆上 3.12%，為近 7 年新高；2 年期美債殖利率觸及 2.60%，創 2008 年以來新高。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

CNBC 援引巴菲特 2017 年受訪內容指出，巴菲特強調，長期來看，要評估股票價值，利率是最重要的因素，若利率維持在低點，就可從投資中，獲得更多收益。

巴菲特說，如果讓他在標普 500 指數、10 年期與 30 年期美債之間擇一投資，「我會『秒選』(it wouldn't take me a nanosecond) 股票，因為債券可能會跌很多。」

其實，早在 2 月發表「致波克夏公司股東信」時，巴菲特就在信中提到，短期來看，股票風險較高；然而，看似安全的債券，卻可能帶來風險。

「新債券天王」Jeffrey Gundlach 曾示警，若 10 年期美債殖利率升破 3%，殖利率將加速上揚，對美股造成負面影響。

台北時間週五下午 4 點 28 分，CNBC 數據顯示，10 年期美債殖利率降至 3.10%。