S&P500企業大放送：股利、庫藏股、資本支出皆創高

《彭博》報導，美國企業購買庫藏股的金額正創新紀錄，而這也引發參議院在野黨領袖 Charles Schumer 攻擊稅改案及川普政府通過減稅政策惠及富人。

S&P 500 美股企業的庫藏股購買金額在第 1 季度創下紀錄，超過三分之一的企業們更提高了股利支付。在過去的 12 個月中，企業退還股東的金額達 9,920 億美元。以目前的速度，2018 年將是美國企業第 1 次以超過 1 兆美元的金額回饋投資人。

庫藏股金額創新高 / 圖：彭博

在共和黨稅改案為企業帶來數千億美元的救濟後，如何應用這高額的資金成為了一個熱門話題。由於更多高收入家庭投資於股票也疑似稅改案使美國人民的貧富差距擴大。

根據去年發布的蓋洛普 Gallup 民意調查顯示，年收入超過 10 萬美元的家庭中有 9 成家庭擁有股票，而年收入低於 3 萬美元的家庭中只有 5 成擁有股票。自 2009 年以來股票價值增加了 22 兆美元，但工資停滯不前，員工與企業的收入份額仍然接近歷史最低點。

近期也有批評提道企業們把回流的現金用在庫藏股上，而沒有新建工廠或設備，忽略了長期利潤的關鍵。

但 Q1 S&P 500 資本支出數據事實證明，企業的回流現金多到魚與熊掌都可兼得。第 1 季度的資本支出增長 21% 達 1590 億美元，也是創下任何年度的年初紀錄。

標普高級指數分析師 Howard Silverblatt 在一份報告中表示，「現金量仍處於高位，公司有能力做出他們想做的任何事情」。

S&P500 宣佈的投資計劃排行 / 圖：彭博

根據美國銀行 (BAC-US) 對 S&P 500 指數公司的調查顯示，企業的資本支出是首要任務、其次是向員工支付獎金、再者才是向股東支付現金。

S&P 500 強企業第 1 季度：