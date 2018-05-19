把送給愛人的珠寶賺回來 投資珠寶股吧！

女人天生愛珠寶，男仕用珠寶來討她們歡欣是必要的手段，在珠寶消費快速增長的同時，男仕不妨利用「左手送珠寶、右手買珠寶股」的投資策略做對沖，讓自己不致荷包大失血。

但如何買對股票，則是大學問，新浪財經援引微信公眾號「王雅媛港股圈」從消費升級、消費觀念改變、中產階級掘起、性價比等方面，剖析周大福 (1929-HK)、周生生 (0116-HK)、六福集團 (0590-HK) 這 3 大港資珠寶股的優劣，為男仕挑選出最值得下手的標的。

〈三四線中產階級成消費大軍，六福勝出〉

根據麥肯錫諮詢資料，2020 年，預計中國年消費在 1.6-3.4 萬美元的主流消費群體將佔據整體消費人口的 51%，主流消費人群和富裕消費人群的占比也升至 57%，這部分群體為奢侈品市場的主力消費軍，意味著對中高檔消費品的直接需求將會顯著提高，其中珠寶為最直接的受益標的。因此珠寶消費需求端支撐的長線邏輯有望持續。

另外，在大幅增加的中產階級和富裕階層中，三四線的中產階級將成為占比最大增速最快的群體，相比較於一二線城市，在未來一段時間內，三四線城市的消費升級速度將會更加迅猛。

對比這 3 間上市珠寶公司情況：

周大福側重於二線城市的店鋪佈局，目前一二線城市已經基本佈局完畢，公司開始加強三線以下城市的店面佈局以順應消費升級趨勢。

(圖：新浪財經)

六福一直致力於擴大三線以下城市的門店數量和規模。根據管理層披露，FY2018 的新開店數目為 130 家，今年開店計畫也會比較激進，主要還是覆蓋二線以下城市。

(圖：新浪財經)

周生生目前共擁有大陸門店 422 家，覆蓋全國 119 個城市，其中一二線城市為主，為控制產品品質和品牌形象的一致性，公司所有店面均採取直營模式，因此門店數量遠低於競爭對手。但周生生擴張較為激進，保持開設 50 家新店的速度，以達到深化市場滲透率的目的。

3 者都有明顯擴張模式。 (圖：新浪財經)

從同店增速來看，周生生近幾年是最快；從實際數量來看，周大福則是最多。不過，考慮到未來的消費格局將下沉至三四線城市，在此範圍重點佈局的「六福」應最為受益。

〈中產消費力遜土豪，時尚平價的六福再勝出〉

黃金的重要性一直在中國傳統文化及觀念中根深柢固，中國已是目前世界上的第一大黃金消費國，而這種偏好亦反映在珠寶零售市場上，其占比長期處於市場主導地位。不過，受到西方影響、珠寶消費場景逐漸多元化以及消費者群體年輕化下，珠寶產品近年的消費在不斷提升。

傳統一代珠寶消費多停留於婚嫁或正式社交場合的需求層面上；不過對於目前的消費主力千禧一代，於珠寶的需求趨向同等於對時尚用品的需求，慢慢成為生活配飾的一部份。

珠寶廣告也從婚戀轉向生活配飾，如卡地亞在 2016 年推出的鑽石廣告宣告「當你紅顏不在，男人離你而去，只有鑽石還陪在你的身邊」，「恒久遠」的愛情與婚姻被新時代女性獨立自主取代。根據 DeBeers 資料，2016 年，中國的非婚嫁市佔率為 64%，因自我犒賞而購買珠寶飾品的占比不斷增加。

(圖：DeBeers，天風證券研究所、新浪財經)

由於珠寶變為時尚消費，因此消費者對於珠寶的追求也更多追求個性和獨特品味。根據埃森哲諮詢報告，約 62% 的消費者願意增加開支以購買個性化產品，其中年輕消費群體對於個性化的需求最為強烈。

(圖：埃森哲諮詢、興業證券經濟與金融研究院、新浪財經)

珠寶品牌潘朵拉 (Pandora) 的掘起，印證了消費者對於珠寶日常消費和個性化產品的喜愛。潘朵拉為丹麥哥本哈根的珠寶品牌，獨創「串飾手鏈」概念，允許消費者按照自我喜好和風格 DIY 設計組合串飾手鏈，獲得消費者追捧。亞太地區近年增速更高達 104.2%。

(圖：新浪財經)

相比於國際品牌均擁有經典產品，中國品牌的產品同質化比較嚴重。為解決這一問題，周大福 2016 年開始推出 T MARK 自有鑽石品牌、與迪士尼等合作推出獨家授權珠寶系列。同時針對年輕人市場推出售價較低的 Monologue、針對准婚青旅推出 SOINLOVE，細分消費客群。另外，公司以 1.5 億美元收購高級鑽石品牌 Hearts On Fire，以獲得其精湛的鑽石切割工藝。

周生生的定位更為高端，且積極與國際知名品牌合作，設計個性的金飾品，其產品的時尚感較強。集團旗下還擁有包括與 Gucci、Lady Heart 和 Sanrio 聯名旗艦品牌，面向國際市場。從產品定位及設計感來看，周生生設計感較強，但價格較高。

設計感越好的產品，價格也越高，反映在各公司的產品均價上，周生生產品均價遠高於周大福及六福。六福走的是價格親民路線。

(圖：新浪財經)

隨著三四線中產階級即將崛起，珠寶配飾將成為他們彰顯個性、表現品味的工具，儘管他們是消費主力，但消費能力仍比「土豪」弱，對於產品價格敏感性高，因此性價比將成為關鍵的競爭因素。從 3 大品牌的產品均價來看，「六福」的均價較低，最能迎合未來消費主力三四線城市的合味。

〈消費結構高端化，周大福贏〉

在消費升級及西方的影響下，珠寶消費趨向高端化，珠寶產品當中的奢侈品鑽石，近年的消費在不斷提升。2016 年，全國黃金首飾用金 611.17 噸，年減 18.91%，而同期上海鑽石交易所鑽石交易量累計為 31 億克拉，鑽石交易金額累計為 44.5%，年增 7.38%。

對比美國達到 70% 的鑽石消費市場滲透率，中國目前僅為 20%，意味擁有鑽石的人數比例遠低於發達國家，鑽石市場仍有巨大潛力。從擁有珠寶的消費者來看，一線城市的消費力最強，因此其鑽石擁有率最高。

(圖：新浪財經)

隨著消費升級，二線城市會先跟隨一線城市逐步高端化，鑽石消費比例將有所提升，三四線城市基於消費能力較弱，消費比例提升將側重於鉑金類產品。奢侈品消費意識隨著富裕程度出現，而對於整個行業，由於珠寶產品的毛利率較黃金首飾高，這將有利於其長遠的增長。

從看貨權來看，國內鑽石看貨權資源稀缺，3 家企業均擁有部分原鑽開採商看貨權，這也是港資品牌領先於國內品牌的優勢。

從鑽石工藝來看，「周大福」所收購的高級鑽石品牌 Hearts On Fire 擁有精湛的鑽石切割工藝，未來其鑽石產品會更加富有競爭力，將更受惠於消費高端化。

〈性價比最高，六福再下一城〉

從大趨勢來看，珠寶消費升級主要在三四線城市、日常化、高端化 3 個方面。

周大福加強佈局三四線城市，產品設計與性價比較高，綜合表現較好，未來將充分受益於消費升級。因此，從 Wind 一致預期對應的 PE 來看，市場給予周大福的估值亦較高。

對於估值最低的周生生，雖然三者之中門店增速最高，不過主力在三四線城市，再考慮到性價比因素，周生生較高級的零售價未必能完全受青睞。

(圖：新浪財經)

反觀，六福的估值在兩者中間，產品價格亦是當中最低，加上公司一直在三四線城市重點耕耘，將主力受惠於消費力下沉及珠寶日常化兩方面。

根據以往業績，六福的股東權益回報率平均亦高於周大福和周生生，意味經營效率亦較好。六福近年亦提高了派息率至周大福的水準 (50% 以上)，周生生的派息率則維持在 40% 水準。

(圖：新浪財經)

不論從估值來看、門店佈局或是產品路線，「六福」的性價比是 3 者中最高，而且公司的股東權益回報率及派息率亦較佳。

〈結論〉

消費升級是一個不可抗拒的大趨勢，跟你我息息相關。如果女朋友或另一半明言希望收到珠寶手飾作為禮物，這對於男仕來說，正如消費升級一樣是一種不可抗拒的力量，要對沖這種不可抗力，投資於珠寶股可能是一個最有效的辦法，至少可以讓自己感受到對整個珠寶行業的巨大貢獻，能回饋到自身的投資上。