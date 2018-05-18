橘子旗下手遊《發射吧！少女》上市 目標30萬下載量

橘子 (6180) 集團旗下江湖桔子今天宣布，代理的全新風格直軸射擊遊戲《發射吧！少女！》在台上市，CAVE 海外事業負責人宮下隆表示，台灣是該款遊戲海外市場的第一站，盼上市後，初期目標 30 萬下載量。《發射吧！少女！》是由日本經典彈幕遊戲公司 CAVE 所製作發行，製作總指揮池田恒基更是《怒首領蜂》、《蟲姬》等經典彈幕遊戲幕後推手，在日本上市 3 年並突破 400 萬次的下載量。



宮下隆表示，《發射吧！少女！》在台灣上市後，今年還將會進軍韓國市場。



宮下隆表示，《發射吧！少女！》除繼承過往 CAVE 的經典彈幕遊戲元素外，還增添少女養成系統，是一款結合經典與創新的直軸射擊遊戲，對於新手玩家來說也是相當好入門的一款手機遊戲。



宮下隆指出，相信這款已經在日本累積 3 年能量的直軸射擊遊戲，絕對能帶給台灣玩家全新的手遊體驗。



《發射吧！少女！》市場營運經理謝育霖表示，這是一款台灣市場上少見的直軸射擊遊戲，而與日本直軸射擊遊戲大廠 CAVE 合作，代理這款由彈幕遊戲大師池田恒基所製作的遊戲，相信在雙方共同努力下，絕對可以給所有台灣的遊戲玩家帶來不同以往的遊戲體驗。