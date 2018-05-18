〈遊戲旺季將至〉橘子推日系直軸射擊手遊 搶先上線卡位商機

遊戲營運商橘子 (6180-TW) 旗下江湖桔子今 (18) 日宣布，取得代理權的日系直軸射擊手遊《發射吧！少女！》正式在台上線，台灣為該手遊進軍海外市場首站，趕在暑假前夕上線，可望衝刺營運動能。

《發射吧！少女！》由日本經典彈幕遊戲公司 CAVE 製作發行，製作總指揮池田恒基為《怒首領蜂》、《蟲姬》等經典彈幕遊戲幕後推手，在日本上市 3 年以來，下載量已突破 400 萬次，在台上市後，目標初期下載量達 30 萬次。

CAVE 海外事業負責人宮下隆表示，《發射吧！少女！》除繼承過往 CAVE 的經典彈幕遊戲元素外，還增添少女養成系統，為結合經典與創新的直軸射擊遊戲，可說是相當適合新手玩家入門的手遊。

為迎戰暑假旺季，橘子除由旗下江湖桔子推出《發射吧！少女！》外，其去年 12 月推出的手遊鉅作《天堂 M》，目前遊戲動能依舊熱絡，以一般手遊生命週期最長 3 個月來看，《天堂 M》的表現可說是優於業界水準，而在橘子持續加入新元素與推出回饋活動下，可望於暑假再掀一波《天堂 M》浪潮。

受惠手遊鉅作《天堂 M》動能強勁，橘子首季合併營收、獲利與每股稅後純益再改寫歷史新高，合併營收達 48.6 億元，季增 5 成、年增 1.19 倍，稅後純益 4.08 億元，除季增 14.3 倍外，更較去年同期大增 6.64 倍，每股稅後純益 2.41 元。