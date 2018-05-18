聯合國：2050年全球三分之二人口將居住在城市

北京時間18日消息，根據聯合國一份最新報告， 預計到2050年，全球將有三分之二的人口居住在城市。 印度、中國和尼日利亞將推動城市化的快速發展。

聯合國經濟和社會事務部人口司的報告顯示，今天，全球約55%的人口居住在城市或城市地區，未來幾十年，這一數字將升至68%。

該報告還預測，全球特大型城市的數量將急劇上升。1990年，全球隻有10個人口超過1000萬的特大型城市，而今天已增至33個，預計到2030年將增至43個，主要位於發展中國家。

城市人口比率增加的原因，來自鄉村人口遷移至城市的加速轉變，尤以亞洲為最。目前亞洲的城市人口約50%，遠低於北美洲的82%及歐洲的74%。 非洲是城市人口比率最低的地區，僅43%。

聯合國預測，未來幾十年，這一趨勢將發生變化，印度、中國和尼日利亞將佔到2018年至2050年期間城市人口增長的35%。

目前，東京是全球人口最多城市，居住著近3700萬人，印度新德里排名第二，人口約2900萬；第三是上海，人口約2600萬。

不過，該報告預測，十年後新德里將超過東京，成為全球人口最多城市。

來源：新浪財經

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