一文看懂美股庫藏股回購 能對市場帶來多少幫助？

企業進行庫藏股回購使流通市面的股票數減少，因此推升每股純益 (EPS)，巴倫週刊指出，近期許多公司宣布庫藏股回購計畫，成為投資者進入股市的理由，投資股票的報酬率，將勝過貨幣市場基金以及美債。

加上蘋果的 1000 億美元庫藏股回購計畫，高盛估計，標普 500 公司今年的庫藏股回購金額有望達到 6500 億美元，超過 2007 年的記錄 5890 億美元。

標普 500 公司的庫藏股回購計畫創歷史新高 (資料來源: 巴倫週刊)

根據標普 500 公司的 23 兆美元市值計算，庫藏股回購率 (Buyback Yield) 為近 3%，加上目前 1.9% 的股息殖利率，投資者今年可獲得近 5% 的收益率。使投資股票看起來優於其他選項，投資貨幣市場基金的殖利率為 2%，10 年期美債殖利率 3%

庫藏股回購率 (Buyback Yield) 計算方式為庫藏股回購金額 / 公司市值，股息殖利率 (Dividend Yield) 為現金股利 / 股價。

事實上，許多大公司在未來可能返還股東更多現金，舉例來說，股神巴菲特的公司波克夏 (BRK-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、臉書 (FB-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)。

標普 500 指標性公司去年進行的庫藏股回購計畫統整 (資料來源: 巴倫週刊)

巴倫週刊的作者 Andrew Bary 認為波克夏和谷歌母公司 Alphabet 應該提升庫藏股回購，目前兩間公司手上約個有 1000 億美元的現金。亞馬遜則可能不會現金用於此用處，因為該公司周圍充滿具吸引力的投資機會。埃克森美孚的股息殖利率高達 4%，目前沒有大額的現金可進行有意義的庫藏股回購。

若投資者想找尋有大量庫藏股回購計畫的公司，可將目標轉往銀行業，巴克萊銀行的分析師 Jason Goldberg 指出，從 7 月 1 日開始的 12 個月，銀行應該會把全部的淨利透過庫藏股與股息計畫，回饋給投資者，比例大約為 2/3 庫藏股與 1/3 股息。

大型銀行的庫藏股回購率應該平均超過 5％，花旗集團 (C-US) 預計將回購其約 10％的股份，美國銀行和富國銀行則將分別回購約 7％的股份，平均的股利殖利率約為 2%。

Goldberg 表示：「歷史上來看，銀行過去一直是報酬良好的股票，而金融海嘯襲擊後情況改變了，但往前看，良好的股息殖利率與庫藏股計畫，應該能讓銀行重回投資人的選項中。」