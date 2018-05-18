曹中銘：富士康創新發行 為大型獨角獸回歸提供標杆

5 月 11 日臨近 24 時獲得證監會的批文，5 月 14 日刊登招股說明書，備受市場關注的富士康，其 A 股上市迎來了最後的新股發行階段。相對於藥明康德，富士康的新股發行顯得姍姍來遲，但其創新地引入戰略投資者的戰略配售股鎖定方式，或將為今後的大型獨角獸企業發行 CDR、為今後融資額較大的新經濟企業發行 A 股提供標杆。

富士康今年 2 月 1 日上報招股書申報稿，3 月 8 日即通過發審委的審核。從上報申報稿到成功過會，期間只用了 36 天，也打破了新股 IPO 的過會紀錄。先過會的富士康，其獲得批文的時間卻晚於藥明康德，而這或與其高達 272.53 億元的巨額融資有關。

由於證監會在核准的批文中沒有明確富士康的融資額，因而也給市場製造了諸多懸念。此前藥明康德披露的招股書申報稿顯示，擬融資金額為 57.41 億元，但最終融資額大幅縮減至 21.30 億元，縮水幅度高達 63%，因此市場預計富士康的融資金額也會出現大幅縮水。也有投資者猜測，證監會不明確富士康的融資額，是希望富士康采取市場化發行的方式，發行價格、融資額度由市場說了算。但隨著富士康披露招股說明書，所有的懸念都有了答案。

根據富士康的招股說明書，其擬發行 19.7 億股，佔發行後總股本的 10%，融資金額為 272.53 億元。近 273 億元的融資額，創出了 2015 年 6 月份國泰君安上市以來 A 股最大規模的 IPO，也成為 A 股歷史上僅次於中國人壽的第 11 大 IPO。如果富士康按照目前的模式，擬發行的 19.7 億股都在掛牌的第一個交易日上市，無形中將對目前偏弱的市場形成巨大的衝擊。顯然，這是監管部門與投資者都不願意看到的。

為了保證融資額到位，也為了不對市場形成較大的衝擊，富士康的新股發行引入了戰略投資者的戰略配售模式。根據招股說明書，在不啟動回撥機制的情形下，向戰略投資者啟動戰略配售。擬發行的 19.7 億股中的 30% 即 5.91 億股向戰略投資者配售，並進行鎖定，5.91 億股中的 50% 即 2.955 億股鎖定期為 12 個月，剩下的 2.955 億股鎖定期為 18 個月，部分投資者自願延長鎖定期不低於 36 個月。

除 5.91 億股戰略配售股鎖定外，其餘的 13.79 億股中，網上發行 4.14 億股，佔比 30%，網下配售 9.65 億股，佔比 70%。而在網下配售的股票中，30% 的股份即 2.9 億股無鎖定期，另外 70% 即 6.76 億股鎖定 12 個月。如此，富士康擬發行的 19.7 億股中，鎖定期不低於 12 個月的股份為 12.67 億股，佔比 64.31%，掛牌當天可上市流通的股份為 7.04 億股。

雖然 7.04 億股的流通股份數量在今年掛牌的新股中排名首位，但相對於 19.7 億股，其占比不過 35.69%。而且，與 19.7 億股掛牌首日全部上市流通相比，7.04 億股其實數量也不小，但對市場形成的衝擊明顯會減弱許多，富士康創新發行方式的用意顯然不乏這些方面的考量。

隨著證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點的若干意見》的出台，以及目前處於徵求意見階段的《存託憑證發行與交易管理辦法》的提出，今後將會有更多的獨角獸企業通過發行 CDR 或發行股票的方式在 A 股掛牌，其中就不乏融資額較大的大型獨角獸企業。

例如，據測算，如果 BATJ 發行相當於其當前股本 5% 的 CDR，預計 A 股二級市場將需要 3730 億元資金來承接，這無疑是一個 “天文數字”。對於融資額較大的獨角獸企業發行 CDR 或發行新股，就可以藉鑑富士康這樣通過引入戰略投資者對戰略配售股進行一段時間鎖定的方式發行 CDR 或股票，以防止其對市場形成負面效應。

當然，就像新股發行時對發起人股東所持的股份進行鎖定一樣，對戰略投資者所戰略配售的股份進行鎖定，也只能起到階段性的效果。在解禁期滿後，鎖定的股份同樣會回到市場流通，到時候仍然會對二級市場的股價產生影響。關於這一點，投資者必須有清醒的認識。

（作者為財經時評人）