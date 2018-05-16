郭董攻陸不動產 富士康13年大興土木 蓋商辦住宅工業園區

鴻海集團旗下富士康近十幾年來悄悄在中國房地產市場試水溫，統計自 2005 年以來，富士康對外先後公布過 5 個商業地產專案、2 個住宅專案以及 47 個工業園區。

不過，5 個商業地產項目的進展十分緩慢，至今沒有一個成功開業。業內專家表示，商業地產的營運對於富士康這樣的製造企業而言，還是存在成本高、專業性強等阻礙。

《界面新聞》報導，今年 1 月 15 日以及 2 月 26 日，廣州增城的 3 塊商住被廣州市碧城科技投資有限公司拿下，耗資人民幣 59.7 億元，土地面積總計 36.2 萬平方公尺，總建築面積達 70 萬平方公尺，這些土地都將用於朱村科技小鎮的建設。

引人關注的是，廣州市碧城科技投資有限公司北後的實際控制人是富士康和碧桂園 (2007-HK)，佔股 75%。

富士康自 1988 年投資大陸，至今已創建了 8 大主力科技園，分別為深圳龍華科技園、江蘇昆山科技園、杭州錢塘科技園、 北京科技園區、山西太原科技園、煙臺科技園、 山西晉城工業園、 上海松江科技園。

另外在武漢、成都、杭州、營口、秦皇島等地還有幾十個工業園，截至目前，統計富士康已在 28 個城市建有 47 個廠區，已知總占地面積約為 9259 萬平方公尺。

富士康早在 2005 年就成立香港軒盛投資有限公司，主營業務就是「房地產綜合開發」，在上海、長春、貴州、太原、深圳、武漢、重慶等地陸續獲取商住地塊，其中上海陸家嘴的上海總部「富士康大廈」項目最受人關注。

這塊位於上海陸家嘴金融區的土地是富士康於 2005 年以「鴻海中國 (大陸) 總部」的名義取得，2012 年開始施工，至今年 3 月底「富士康大廈」尚未竣工。

除上海「富士康大廈」項目，在 2009 年、2012 年、2013 年以及 2015 年，富士康分別投資重慶商業地產、長春「玉蘭新天地」、貴州「富士康商貿城」以及樂山商貿綜合體，但後期這些專案卻鮮有消息傳出，唯一的 2 個住宅銷售項目，武漢「軒盛 ‧ 灣郡」項目，以及武漢富士康工業園區附近別墅項目，在 2010 年和 2011 年開盤。

儘管商業地產專案屢遭擱淺，富士康土地佈局進入緩慢的收成期。協縱策略管理集團聯合創始人黃立沖表示，受益於近年來的產業內遷，富士康的土地價值將逐步釋放，成大陸擁有最多工業用地的企業之一，尤其在深圳的土地儲備能量巨大。

近年來富士康在深圳拿地的步伐沒有停下，2017 年 8 月，富士康子公司鵬鼎控股以底價人民幣 13.73 億元，競得一塊寶安區的商業用地，土地面積為 9306 平方公尺，建築面積為 9.3 萬平方公尺。今年 1 月 24 日，又以人民幣 1.23 億取得深圳寶安一工業用地，土地面積為 4.51 萬平方公尺，總建築面積為 18.05 萬平方公尺。

富士康旗下房地產業務相關的子公司越來越多。據富士康 IPO 說明書發現，成立於 2014 年的富士康全資子公司河南禦品置業有限責任公司，其主營業務就是房地產開發與管理；2016 年 4 月 29 日，集團為配合上海的土地轉型工作，收購了富昱置業 (上海) 有限公司 79.77% 的股權，該公司經營範圍也包括房地產開發銷售等。