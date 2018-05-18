美國也少子化！去年出生率創1987年以來最低

美國聯邦統計局週四 (17 日) 公佈，美國婦女生產率創歷史最低水準，去年美國出生的嬰兒人數降至 30 年低點。

根據美國疾病控制和預防中心的國家衛生統計中心數據，2017 年出生的嬰兒人數約 385 萬人，較前一年減少 2%，也是自 1987 年以來最少的一次。15 至 44 歲婦女的一般生育率是每 1000 名婦女生育 60.2 個新生兒，創下政府開始追踪此數據一百多年以來的最低水平。

這數據凸顯，在 2007 年至 2009 年經濟衰退後，一些推遲生育的女性已經完全放棄生育。

New Hampshire 大學高級人口統計學家 Kenneth M. Johnson 估計，以經濟衰退前的生育率估計，在經濟衰退之後，出生的嬰兒減少了 480 萬人。

少子化現象可能會加劇美國人口老化的問題。嬰兒潮一代的人已經處於或即將退休年齡，將留下比例較少的年輕勞工扛起社會保險和醫療保險責任。這會造成資金失衡的現象，壓迫支撐老年人的社會安全網。

2014 年嬰兒出生率雖然有稍微提高，但接著連續 3 年下降，去年生育率的降幅更創下 2010 年以來最大單年降幅。

30 幾歲的女性 (近年來最多美國生育年齡族群) 在 2017 年生育率均下降，30-34 歲女性每 1000 人僅生育 100.3 名，年減 2%。35-39 歲女性每 1000 人僅生育 52.2 名，年減 1%。

2017 年生育率提升的族群是 40 出頭的女性，40-44 歲女性每 1000 人生育 11.6 名，年增 2%。

週四這份初值的一個亮點是，少女媽媽生育率年減 7%。自 2007 年以來，青少年生育率下降了 55%，與 1991 年高峰相比已減少 70% 之多。青少年生育可能落入貧窮循環，下一代的教育、行為和健康都可能較差。

許多因素可能都發揮作用，其中包括公共衛生倡導使用長期避孕措施 (例如裝子宮避孕器) 等。

Johnson 估計，整體美國女性生育率降低有 1/3 原因來自青少年生育率降低。

研究人員認為，女性上大學是生育率下降的另一個背後因素。因為高專業女性若要為生育而中斷職涯，需付出的代價更大。

「大眾背負很多債務，在他們想要創建家庭之前，得先搞定經濟。」加州大學洛杉磯分校社會學和統計學教授 Jennie Brand 認為，因為大眾扛著債務，所以有繼續工作的動力。