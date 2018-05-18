經濟體質強勁+人口紅利撐腰 東協五國股市有撐

近期新興市場先後有阿根廷披索大貶值、馬來西亞大選變天等事件影響，投資人擔心新興市場資產後續表現，鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，新興各國體質不一且差異甚大，投資上也該有所區分。以東協股市來看，被視為中國接班人的東協五國經濟體質強勁，還有人口紅利撐腰，未來可望複製中國的快速成長，是布局新興市場中不可缺少的一塊。

鉅亨基金交易平台指出，4 月中旬以來，阿根廷披索兌美元貶值幅度逼近 2 成，阿根廷央行以拋售手中美元來緩和匯率貶勢，此舉讓外匯儲備由 624 億美元降至 534 億美元，引發市場擔心資金外逃的情況將蔓延至其他新興國家，甚至引發一波金融危機，影響新興市場投資信心。

鉅亨基金交易平台進一步指出，日前馬來西亞國會大選變天後，因新政府財經團隊受到市場肯定，股匯債市反而出現逢低買進，馬幣甚至升值，顯示只要經濟體質夠強勁，受到消息面影響的狀況終究會回歸基本面，尤其曾經在亞洲金融風暴受傷過的新興亞洲諸國，除了菲律賓外匯儲備低於千億美元外，其他國家都建立起充足的外匯儲備。

鉅亨基金交易平台認為，除了充足的外匯儲備，東協股市的表現也不容忽視。東協股市年增率與東協五國經濟成長率走勢相仿，當經濟成長強勁時，股市往往跟隨走高。根據統計，東協五國未來 6 個季度的經濟成長率約介於 4.8% 至 5.1% 間，優於全球的 3.8%，穩健且強勁的經濟成長有助吸引海外資金並推升股市。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，不僅經濟體質好，東協的人口紅利也不容忽視。根據美國人口普查局統計，東協五國人口為 4.7 億人，其中 15-65 歲勞動人口為 3.2 億人，15 歲以下人口為 1.2 億人，平均生育率為千分之 18.4，高於中國的水準，廣大的潛在勞動人口及更年輕的年齡分佈，將是東協未來經濟成長最大支柱。

朱挺豪認為，台灣等國過去接下美歐等國製造業的重擔，隨著過去的亞洲四小龍經濟成長，該重擔轉移至薪資較低的中國，如今東協也將從中國手中接下該角色，未來 20 年，東協有機會重現過去中國經濟快速成長的歷史，經濟成長及股市表現都值得期待，相關基金的投資潛力也不可小覷。