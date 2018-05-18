騰訊先升後收斂 套牢盤罩頂 北水大賣11.36億

「股王」騰訊 (0700-HK) 週三 (16 日) 公佈首季業績，純利人民幣 232.9 億元人民幣，按年升 61%，勝市場預期。多間大行看好騰訊前景，尤其是騰訊手遊重拾增長，昨 (17) 日紛紛上調目標價。騰訊股價昨早盤勁升 7% 至港幣 424.2 元，但隨即又回落至最低港幣 409.2 元，終場收報港幣 411 元，上漲 3.74%。

騰訊股價

騰訊發佈首季業績後，大行紛紛上調目標價。香港《文匯報》援引德銀發表報告指出，騰訊首季業績表現令人深刻，不僅因為其手遊業務仍然強勢，更因該行看到管理層繼續表明及關注中期業務發展路線，以及如何設想其新戰略，例如小程序、小視頻或直播串流，與流動支付的結合。

該行將騰訊的目標價，由原來的港幣 481 元上調至港幣 512 元，此相當於動態本益比 1 倍，維持其「買入」投資評級，相信騰訊的變現能力持續有進步空間。

香港《明報》報導，上週花旗曾將騰訊目標價由港幣 532 元調低至港幣 488 元，昨日則調高 7.38% 至港幣 524 元，花旗表示，受惠季節性因素和強勁的變現能力，騰訊首季手遊收入增長 68%，總收入按年增長 48%。該行亦看好，騰訊訂閱業務及朋友圈廣告及新遊戲《要塞英雄》。

高盛將目標價上調 2.06% 至港幣 546 元，該行表示，騰訊手遊收入持續強勁，網上廣告表現好過預期，支付及雲業務收入增長，故調高其 2018 年至 2020 年的收入預測約 1% 至 4%，該行又估計，按非通用會計準則，騰訊 2019 年至 2020 年攤薄每股盈利上升最多達 2%。

綜合市面 48 家中外資券商，有 46 家維持「正面」或「買入」的投資評級，平均目標價為港幣 519.9 元，較昨收盤價港幣 396.2 元高 31%，暫以麥格理最樂觀，目標價喊到港幣 550 元。

易方資本高級分析員關博文表示，騰訊內部工作室所出品手遊表現良好，刺激手遊增長遠超預期，但外界亦需留意，騰訊純利急升，主要是由投資收益貢獻。

騰訊昨開高後漲幅收斂，成交量大增至港幣 287.26 億元，全日主重賣盤多於買盤，成交最活躍時段是在港幣 424 元高位，成交股數佔全日約 9.8%。北水買賣騰訊的成交量亦大增至港幣 30.66 億元，但主要是賣盤，淨賣出成交額高達港幣 11.36 億元。

《星島日報》引述騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，騰訊首季業績緩和市場早前對其增長放慢的憂慮，有助市場重拾信心，但騰訊由年初高位港幣 476 元水平回落，上方套牢仍多，阻礙了騰訊的升勢。他預期除非騰訊再有新的大熱遊戲推出，或變現能力進一步提升，否則短期難以突破 100 日線。

大行予騰訊目標價及投資評級

券商 投資評級 目標價 (元)

中信証券 買入 556

高盛 買入 535 升至 546

中金 買入 540

里昂 買入 535

交銀國際 買入 535 降至 533

大和 買入 490 升至 530

RHB 買入 540 降至 529

瑞銀 買入 525

花旗 買入 488 升至 524

瑞信 跑贏大市 540 降至 523

野村 買入 520

大華繼顯 買入 510 升至 520

美銀美林 買入 509 升至 512

德銀 買入 481 升至 512

摩根士丹利 增持 508

中銀國際 買入 500

建銀國際 跑贏大市 500

摩通 增持 485 升至 500

資料來源：香港文匯報